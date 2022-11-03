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كيف تحولت «عين شمس» إلى جامعة خضراء؟.. مشروع بدأ منذ 40 عاما

كتب:

أحمد حامد دياب
07:33 ص | الخميس 03 نوفمبر 2022
جامعة عين شمس

جامعة عين شمس

أكد الدكتور أحمد العوضي، مدير مركز التميز للاستدامة بجامعة عين شمس، أن مشروع تحول جامعة عين شمس لجامعة خضراء ليس وليد اللحظة، لكنه بدأ منذ 40 عام، لافتًا إلى أنها أول جامعة مصرية وعربية وأفريقية يكون لديها كلية خاصة بالدراسات البيئية، وهي كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، التي قدمت أبحاثا ومشروعات مختلفة للبيئة.

خطوات تحول الجامعة للأخضر

وأوضح «العوضي» خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم»، مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc» أن جامعة عين شمس ركبت أعمدة إنارة بالطاقة الشمسية داخلها، وبناء مبنى شبكة المعلومات وتطويره بشكل كبير، وإنشاء مركز ابتكار وابداع وريادة الأعمال لربط سوق العمل بالبحث العلمي والتطوير، وعمل مشروع توربين الرياح الذي يمكن تركيبه فوق المنازل.

وأشار مدير مركز التميز للاستدامة بجامعة عين شمس، إلى إنجازات أخرى شهدتها الجامعة، مثل إنشاء مبنى شبكة المعلومات وتطويره، لافتًا إلى أن جامعة عين شمس تمتلك أكبر مكتبة في الجامعات المصرية، وجارٍ رقمنتها بشكل كامل.

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