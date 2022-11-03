تعرف على موعد جنازة وعزاء الفنان الراحل إبراهيم عبدالشفيع

أعلنت أسرة الفنان السكندري الراحل إبراهيم عبدالشفيع، موعد الجنازة والعزاء.

العزاء في مسجد القائد إبراهيم

وكشف المعلق خالد عبدالشفيع، نجل الراحل لـ«الوطن»، أن تشيع جثمان والده سيكون عقب صلاة الظهر اليوم، من مسجد سيف بجوار نقطة شرطة باكوس، على أن يكون العزاء بعد صلاة المغرب في مسجد القائد إبراهيم.

ونعت نقابة المهن الموسيقية بفرع الإسكندرية، في بيان لها، الراحل، قائلة: «ببالغ الحزن والأسى نعزي أنفسنا في وفاة علامة من علامات الفن السكندري الأستاذ إبراهيم عبدالشفيع في ذمة الله.. خالص تعازينا نقيبا ومجلسا وجميع العاملين بالفرع في وفاة المغفور له».

وتابع البيان: «للفقيد الرحمة والمغفرة ولأهله الصبر والسلوان.. نشاطركم الأحزان».