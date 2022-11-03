إصابة عاطل سقط من الطابق الرابع في سوهاج.. «كان رايح يسرق»

أُصيب عاطل إثر سقوطه من الطابق الرابع بعقار، وذلك أثناء تسلله لسرقة محتويات إحدى الشقق السكنية، وتم نقله إلى مستشفى جرجا العام.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم مسعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من قسم جرجا من غرفة عمليات النجدة، يفيد سقوط أحد الأشخاص من الطابق الرابع بعقار بدائرة القسم.

سقوط عاطل من الطابق الرابع

وتبين أنه أثناء قيام «حسن م ح ا»، 17 سنة، عاطل ويقيم بدائرة القسم بالتسلل لأحد العقارات والصعود أعلاه، ومحاولة القفز لعقار ملاصق بقصد السرقة، اختل توازنه وسقط في المنور ما أسفر عن إصابته.

ونُقل المصاب إلى مستشفى جرجا العام، وأفاد تقريرها بإصابة العاطل بكسر بالفك السفلي وجرح قطعي أعلى الحاجب الأيسر، وتم تعيين الحراسة اللازمة عليه.

تسلل للعقار بهدف السرقة

وأفاد «الحسين م م م»، 35 سنة، عامل، وأحد قاطني العقار محل الواقعة، بمضمون ما تقدم، وبمواجهة المتهم أقر بمحاولته التسلل إلى العقار المشار إليه بقصد السرقة.

وأفاد والد المتهم «محمد ح ا ح»، 48 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، بمضمون ما تقدم ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.