القبض على عاطل قتل مزارعا في سوهاج كـ«قربان» لاستخراج كنز أثري

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بسوهاج، وضبط مرتكب الواقعة، عقب هروبه إلى الإسكندرية، لافتة إلى أن المتهم اعترف بقتل المجني عليه، كقربان لاستخراج كنز أثري.

تفاصيل الواقعة

تبلغ لمركز شرطة سوهاج بمديرية أمن سوهاج، من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز، بالعثور على جثة نجله «مزارع» بمدق جبلي في دائرة المركز، عقب تغيبه عن المنزل.

وجرى تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل مقيم بدائرة المركز، واختبائه بمحافظة الإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقا ومديرية أمن الإسكندرية جرى استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأكد اتفاقه مع آخر، مقيم بدائرة المركز، تم ضبطه، وأقرا بتنقيبهما عن الآثار بالمنطقة الجبلية المتاخمة لقريته.

الاعتقاد بقتل أحد الأشخاص للتمكن من التنقيب عن الآثار

ونظرا لاعتقادهما بضرورة قتل أحد الأشخاص ليتمكنا من التنقيب عن الآثار، استدرجا المجني عليه واصطحاباه بدراجة نارية لمكان العثور عليه، وأطلق أحدهما عيارا ناريا تجاهه، فأحدث إصابته التي أودت بحياته، وبإرشادهما ضبط السلاح الناري والدراجة النارية المستخدمين في الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.