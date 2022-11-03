«الصحة»: انخفاض ملحوظ في أعداد مصابي كورونا ومعظم الحالات «برد»

كشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان عن انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا في مصر، وقالت الوزارة إن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر انخفض بشكل كبير وتراجع عدد الإصابات والوفيات على مستوى محافظات الجمهورية.

وتابعت الوزارة في تقريرها، أن هناك ارتفاعا في أعداد إصابات الإنفلونزا الموسمية والبرد والزكام، بسبب التقلبات الجوية وعلى المواطنين اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة اللازمة كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين للوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية.

مكان لقاح الإنفلونزا الموسمية

وطالبت وزارة الصحة المواطنين بالحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية، موضحة أنه متوافر في فروع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية «فاكسيرا» كافة، وفي العديد من الصيدليات.

وشددت الوزارة على أولياء الأمور بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة اللازمة لحماية الأطفال من فصل الشتاء والتقلبات الجوية والحرص على تطعيماتهم خلال هذه الفترة، للعمل على تعزيز الجهاز المناعي لهم، ومواجهة الأمراض المعدية وغيرها.

طرق التواصل مع وزارة الصحة والسكان

وطلبت الوزارة من المواطنين التواصل من خلال الخط الساخن على الرقم 105 للرد على التساؤلات والاستفسارات المختلفة كافة، المتعلقة بالأمراض المنتشرة خلال فصل الشتاء من مصادرها الرسمية.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، للنهوض بالصحة العامة للمواطنين.

وطمأنت الوزارة الجميع بتوافر لقاحات كورونا كافة، سواء للمواطنين المسافرين وغيرهم، مؤكدة أهمية الحصول على اللقاحات ودورها في تعزيز الجهاز المناعي، وخاصة الجرعة التنشيطية.