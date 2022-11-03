إنشاء وحدة لإنتاج المفروشات في بنى سويف ضمن مشروع «باب رزق»

وقع صندوق تنمية التجارة TDFD ومؤسسة مصر الخير بجمهورية مصر العربية، اتفاق مساعدة فنية لتقديم الدعم التمويلي لمؤسسة «مصر الخير»، تحت مسمى مشروع باب رزق لإنشاء وحدة إنتاج للمفروشات واللحاف الفايبر بمحافظة بنى سويف بمنحة بقيمة 30 ألف دولار.

وقّع الاتفاق كل من المهندس هاني سالم سنبل، رئيس اللجنة التنفيذية لصندوق تنمية التجارة، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمهندسة أمل مبدى، المدير التنفيذي لقطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية، والدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات.

سنبل: تحسين المنتجات بالسوق المحلية

ويهدف المشروع إلى تمكين 15 مستفيدًا ومستفيدة بشكل مباشر و60 مستفيدًا غير مباشر اقتصاديا وحرفيا لإنتاج منتجات من المفروشات واللحاف الفايبر متميزة وصالحة للمنافسة بالسوق المحلى المصري.

وقال المهندس هاني سالم سنبل: «يسعدنا تقديم هذه المنحة لمؤسسة مصر الخير لتمكين المزيد من المستفيدين العاملين في إنتاج المفروشات واللحاف الفايبر لتحسين منتجاتهم بالسوق المحلية وعلى نفس الصعيد تحسين مستوى الدخل وتوفير الوظائف وبالتالي المساهمة في المسيرة التنموية».

تقديم التمويل للمبادرات والمشروعات المستدامة

وأشار إلى بدء عمل الوحدة الإنتاجية ونتائج هذه المبادرة والتوسع بمشاريع مشابهة، مؤكدا أن صندوق تنمية التجارة الذي تديره المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة منذ عامين برأس مال مستهدف يبلغ 50 مليون دولار سيعمل على إتاحة المزيد من المصادر الخيرية بهدف تقديم التمويل للمبادرات والمشروعات المستدامة المتعلقة بالتجارة للدول الأعضاء ومنهم مصر.

وأشار إلى أن صندوق تنمية التجارة يستخدم عائدات الاستثمار من أجل تقديم المنح أو التمويل الميسر المرتبط بتصميم وتنفيذ مبادرات وأنشطة لتنمية التجارة وتحسين الدخل ونشر الوعي وتبادل المعرفة حول المسائل المتعلقة بالتجارة والدعم الفني المرتبط بها.

كما ناشد المقتدرين من القطاعين العام والخاص وكذلك الجهات المانحة على التبرع لوقف صندوق تنمية التجارة لتوفير المزيد من المشاريع الخيرية وتحسين دخل المستفيدين.

دعم الأسر الاكثر احتياجا

من جانبها، أشادت المهندسة أمل مبدي، المدير التنفيذي لقطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير بالتعاون مع صندوق تنمية التجارة في هذا المشروع من أجل دعم الأسر الاكثر احتياجا، وتوفير دخل ثابت لهم ولذويهم ودعم السيدات بمشروعات إنتاجية بالتعاون بين مصر الخير وصندوق تنمية التجارة ووجهت الشكر إلى الدكتورة هالة السعيد، لدعمها لمؤسسات المجتمع المدني بعقد شراكات مهمة وقيمة وكذلك صندوق تنمية التجارة وهي الجهة الممولة لدورها في الشراكة مع المؤسسة في دعم المستحقين وخلق فرص عمل جديدة للأسر الأولى بالرعاية، وتشجيع المنتج المصري .