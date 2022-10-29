«صباح الخير يا مصر» يعرض تقريرا عن سلوى محمد علي: «الخالة خيرية» سبب شهرتها

تحل، اليوم السبت، ذكرى ميلاد الفنانة سلوى محمد علي، والتي وُلدت في عام 1964، وعاشت بمنطقة القلعة وتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية وعملت لسنوات كممثلة على خشبة المسرح.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم جومانا ماهر وبسنت الحسيني، تقريرا عن الفنانة سلوى محمد علي، والتي تزوجت من المخرج المسرحي الراحل محسن حلمي، والذي رحل عن عالمنا في ديسمبر عام 2019، وآخر أعماله مسرحية «ليلة من ألف ليلة».

ولم تحصل الفنانة سلوى محمد علي دور البطولة المطلقة حتى الآن، رغم أعمالها العديدة التي قدمتها، ويرجع ذلك إلى تركيزها الكبير في تقديم أدوار تعبر عن الأم والزوجة والصديقة والمرأة المصرية بأشكال مختلفة.

شهرة كبيرة بسبب «الخالة خيرية»

وحققت سلوى محمد علي شهرة بفضل أداء دور «الخالة خيرية» في مسلسل الأطفال الشهير "عالم سمسم"، وقدمت دوبلاج شخصيات عديدة في أفلام ديزني الخاصة بالأطفال منها رويلا في «101 كلب»، والضبع الشرير في «الأسد الملك»، وشقيقة سندريلا.

أهم أعمالها في السينما

ومن أهم أعمالها في السينما «الأبواب المغلقة» و«جاءنا البيان التالي» و«أسرار عائلية» و«فتاة المصنع»، كما قدمت عددا من الأعمال الدرامية، أبرزها «بنت اسمها ذات» و«سيرة حب» و«الحارة» و«حارة اليهود» و«لأعلى سعر» و«رمضان كريم» و«نصيبي وقسمتك 1» و«أرض النفاق» و«طايع».