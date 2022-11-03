«نشرة التنسيقية».. جلسات نقاشية مع الشباب حول تغير المناخ وحوارات مجتمعية مع الأحزاب

تستمر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في تنظيم جلسات نقاشية وورش عمل وندوات ولقاءات مع الأهالي في المحافظات، لسماع الآراء والمقترحات ومناقشة التحديات التي من المقرر طرحها خلال جلسات الحوار الوطني.

وترصد «الوطن»، آخر جولات ولقاءات التنسيقية في مختلف المحافظات، على النحو التالي..

ورشة عمل حول دور المحليات

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل عن «الإدارة المحلية ومحافظة الواحات البحرية»، تناولت مناقشة عدة محاور منها، دور المواطن مع مسئولي المحليات في مكافحة الفساد والكشف عنه، ودور المحليات في مواجهة التغيرات المناخية، وموعد إصدار تشريع جديد ينظم عمل المحليات، فضلاً عن تاريخ المحليات في مصر وإلى أي مدى يصلح تطبيق اللا مركزية في إدارتها، وكذلك مقترح إنشاء محافظة مستقلة للواحات البحرية.

وعقدت التنسيقية صالونا نقاشيا بعنوان «انتخابات المجالس المحلية في الجمهورية الجديدة»، لمناقشة ملف المحليات ودورها في مكافحة الفساد وتطبيق فكرة اللامركزية، ووضع رؤية وطريق للتمهيد للوصول إلى الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة، بحضور ضيوف من مختلف التيارات السياسية.

جلسة نقاشية مع أهالي سمنود

وعقد النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، جلسة نقاشية حول الحوار الوطني، بحضور عدد من القيادات المحلية والتنفيذية والسياسية والأهالي بمدينة سمنود بمحافظة الغربية، لمناقشة القضايا التي تهم الشارع، والتي من بينها ارتفاع الأسعار والرقابة على الأسواق وضعف الخدمات وعدم رصف بعض الطرق والشوارع وأزمة التوك توك وتكدس المدارس وضعف الخدمات الصحية.

ندوة مع طلاب جامعة القاهرة

وشارك وفد من التنسيقية في ندوة بعنوان «مسيرة العمل المناخي من ستوك هولهم إلى شرم الشيخ»، بمقر كلية التجارة بجامعة القاهرة، بحضور الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة، للحديث مع الطلاب حول مؤتمر المناخ «cop 27»، والمبادرات الرئاسية الأخيرة، والاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم.

ونظمت التنسيقية جلسة نقاشية بمحافظة المنوفية بقصر الثقافة حول الحوار الوطني، واستقبل وفدها اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، بمقر مكتبه بالديوان، للحديث حول أبرز القضايا والملفات التي سيتم مناقشتها خلال الحوار الوطني.

لقاء مع سكان منشأة القناطر بالجيزة

وعقد النائب أحمد رمزي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، لقاءً جماهيريا مع أهالي قرية جزاية بدائرة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، لمناقشة مشكلاتهم والتعرف على مطالبهم من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي ووصلات الغاز الطبيعي، وتطوير الطرق ومدارس القرية وتوفير وسائل المواصلات، وتطرق اللقاء للحديث حول ملف التصالح في مخالفات البناء واشتراطات البناء الجديدة.

ونظمت التنسيقية جلسة نقاشية بمحافظة المنوفية بجامعة السادات، وتناولت الجلسة النقاشية عددا من المحاور المهمة التي طرحها الطلاب، منها مشكلة التنمر داخل الجامعة، وكيفية مواجهة الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار وتوفير المنتجات الأساسية، فضلا عن القضايا السكانية، ومشكلة الطلاق، ودور التعليم في مواجهة التحديات التي يواجهها المجتمع للحفاظ على القيم من خلال المناهج الدراسة، ومشكلة الدروس الخصوصية ودور مراكز الشباب في اكتشاف الطاقات بالقرى والنجوع.

الأحزاب السياسية تستقبل «التنسيقية»

واستقبل حزب المؤتمر بمقره، وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضمن سلسلة اللقاءات المشتركة التي تعقدها التنسيقية مع الأحزاب السياسية، وتناول أهم الملفات المطروحة من حزب المؤتمر في الحوار الوطني، في إطار تخصصات اللجان النوعية التي أقرها مجلس أمناء الحوار الوطني لمحاوره الرئيسية الثلاث، ودعا الكيانات السياسية لإجراء حوارات مجتمعية حولها.

واستقبل حزب السادات بمقره وفدا من التنسيقية؛ لمناقشة أهم الملفات المطروحة من الحزب بشأن محاور الحوار الوطني السياسي والاجتماعي والاقتصادي، في إطار تخصصات اللجان النوعية التي أقرها مجلس أمناء الحوار الوطني لمحاوره الرئيسية الثلاثة، ودعا الكيانات السياسية لإجراء حوارات مجتمعية حولها.

واستضافت النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مقر اتحاد عمال مصر، للحديث حول أبرز ملفات الحوار الوطني.

ندوة عن أهمية مؤتمر المناخ

وشارك وفد من التنسيقية في ندوة بعنوان «مسيرة العمل المناخي من ستوك هولهم إلى شرم الشيخ»، بمقر كلية الصيدلة بجامعة عين شمس، بحضور مئات الطلاب من الكليات المختلفة بالجامعة وبحضور قيادات الجامعة؛ للحديث عن أهمية مؤتمر المناخ المقرر انعقاده في مدينة شرم الشيخ، ومدى انعكاس نتائجه بالنفع على الدول النامية عموما ومصر على وجه التحديد.

واستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والمهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وفدا من التنسيقية بمقر بديوان عام المحافظة، في ندوة ولقاء مفتوح مع شباب المحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والنقابية والسياسية؛ للحديث عن أهمية نشر الوعي بما تم في مصر خلال السنوات السابقة من إنجازات، وضرورة محاربة أي شائعات هدفها هدم الدولة وتعطيلها، وضرورة دعم وتمكين النماذج الشبابية المتميزة.