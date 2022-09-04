أستاذ بـ«زراعة عين شمس»: النحل يتأثر بالتغيرات المناخية والاحتباس الحراري

قال الدكتور عادل بسيوني أستاذ علم النحل بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، إن النحل المصري هو أصل النحل على مستوى العالم، لافتا إلى أن عمر النحل أكثر من 8 آلاف سنة، ومصر هي المكان الوحيد بالعالم الذي وجد به تسجيل لحركات وسكنات وتعاملات النحل من خلال النقوش الموجودة على جدران المعابد المصرية القديمة.

تأثر النحل بالتغيرات المناخية

وأضاف «بسيوني» في حوار مع الإعلامي الدكتور خالد عياد ببرنامج «العيادة النباتية» على فضائية «مصر الزراعية»، أن التغيرات المناخية والاحتباس الحراري يؤثران على النحل، حيث أنه من الكائنات التي تؤثر وتتأثر بالبيئة بصورة كبيرة، فالنحلة في الأصل هي حشرة والحشرات من ذوات الدم الحار، أي أن درجة حرارته متوسطة، إلا أن الطائفة ككل تبدو وكأنها دم حار، حيث أن الملكة والشغالة وعائلة النحل كل جزء بها ثابت بدرجة الحرارة وبالتالي فإن الطائفة تتأثر نتيجة التغيرات الخارجية.

النحل يعمل «ردار» للتغيرات المناخية

وأوضح أستاذ علم النحل بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، أن النحل من أهم مؤشرات التغيرات البيئية، والوحيد الذي يعد كـ«ردار» للتغيرات المناخية، كاشفًا عن أن النحل يعتبر كطائفة منظم لدرجات الحرارة، حيث أن تغير البيئة يؤثر على إنتاجية الطائفة، منوهًا إلى أن محصول الموالح الذي كان يبدأ يزهر في بداية مارس، أصبح يزهر في منتصف أو نهاية مارس وهو ما يعني تأخر درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية حوالي 3 أسابيع.

الآمال المنعقدة على كوب 27 بمدينة شرم الشيخ

وأكد «بسيوني»، أن الدول الصناعية الكبرى هي المسؤول الأول عن التغيرات المناخية غير أن الدول الأفريقية تعد من أكثر المناطق تضررًا، منوهًا عن دور كوب 27 المقرر عقده في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، في تمويل الدول الصناعية الكبرى للدول الأخرى المتضررة من تأثيرات تغير المناخ رغم كونها دول غير صناعية، من خلال الصندوق المقرر إقامته بالمؤتمر.