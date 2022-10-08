بطريرك السريان الكاثوليك يترأس تجليس مطران جديد لإيبارشية القاهرة

ترأس البطريرك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، رتبة تولية وتجليس المطران مار إفرام إيلي وردة، المطران الجديد لإيبارشية القاهرة، والنائب البطريركي على السودان، وذلك بكاتدرائية سيدة الوردية للسريان الكاثوليك، بمنطقة الظاهر في القاهرة.

حضور ممثلي الكنائس المختلفة

وشارك في الصلاة المطران نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، وعدد من مطارنة الكنيسة السريانية الكاثوليكية، كما شارك أيضًا أساقفة، ومطارنة الكنيسة الكاثوليكية بمصر، إضافة إلى ممثلي الكنائس المسيحية المختلفة، والآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، والشخصيات الأخرى.

توقيع كتاب «وجوه سريانية كاثوليكية»

وذكرت صفحة بطريركية السريان الكاثوليك، أن البطريرك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، حضر توقيع الجزء الأول من كتاب «وجوه سريانية كاثوليكية»، لجوزيف إلياس.

وجاء ذلك بدعوة من المطران مار إفرام يعقوب سمعان، النائب البطريركي في القدس والأراضي المقدسة والأردن، والذي قام بمهمّة المدبّر البطريركي لإيبارشيّة القاهرة، والنيابة البطريركية بالسودان، وذلك بدار المطرانية السريانية الكاثوليكية، بالظاهر.

وحضر هذه المناسبة المطران مار إفرام إيلي وردة، مطران إيبارشية القاهرة، والنائب البطريركي على السودان، وعدد من مطارنة كنيسة السريان الكاثوليك، والآباء الكهنة في إيبارشية القاهرة.

الكتاب يسرد سيرة 55 شخصية

وتناول جوزيف إلياس في كتابه، سيرة قرابة خمسة وخمسين شخصية سريانية كاثوليكية، في إطار عرض تحليلي تاريخي وافٍ.

وبارك البطريرك هذا العمل التاريخي القيّم، مثنيًا على هذا الإنجاز الرائد، ثمّ وقّع الأستاذ جوزيف إلياس الكتاب، مثمّنًا حضوره.