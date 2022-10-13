انعقاد المجمع المقدس في نوفمبر.. ومصادر: يناقش الدور المجتمعي للكنيسة

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لانعقاد المجمع المقدس في شهر نوفمبر المقبل، بالتزامن مع احتفال الكنيسة بالذكرى العاشرة لتجليس البابا تواضروس الثاني، وكشفت مصادر كنسية أنّ المجمع خلال جلسات انعقاده سينظم سيمنار يتناول خلاله «الدور المجتمعي للكنيسة».

وقالت المصادر إن هذا السيمنار يأتي ضمن الدور الإجتماعي التي تقوم به الكنيسة، إيمانًا منها بمسؤليتها تجاه المجتمع بأكمله، إذ تقدم مساعدات وتنظم مبادرات بالتعاون مع الدولة لتقديم الخدمة للفقراء.

التدبير الكنسي والتنمية

وناقش المجمع المقدس خلال انعقاد جلسته العامة في مايو الماضي، موضوع «التدبير الكنسي والتنمية»، وعقد في مركز لوجوس بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

الذكرى العاشرة لتجليس البابا تواضروس

وتستعد الكنيسة للاحتفال بالذكرى العاشرة لتجليس البابا تواضروس الثاني على عرش الكنيسة، إذ وقعت عليه القرعة البابوية يوم عيد ميلاده في 4 نوفمبر، وتجليسه في 18 نوفمبر 2012.