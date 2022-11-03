وزير التسامح الإماراتي: التفاعل الإيجابي بين أتباع الأديان وسيلة لنشر السلام

قال الشيخ نهيان بن مبارك وزير التسامح في الإمارات، إنّ ملتقى البحرين للحوار يعكس ما تتسم به المملكة من ريادة وتميز في الحوار والتسامح والتعايش والسعي إلى بث الأمل والثقة في مستقبل العالم كله.

وأضاف بن مبارك في كلمته خلال فعاليات ملتقى البحرين للحوار، أنّ تعاليم الإسلام الحنيف قوامها الإيمان بالخالق والسعي إلى تحقيق السلام والعدل والحرية والحياة الكريمة للفرد والرخاء والاستقرار.

وتابع: «هذا الملتقى امتداد طبيعي للمؤتمر العالمي الذي انعقد في أبو ظبي عام 2019 بدعم ورعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، ويؤكد على ضرورة أن يكون الطابع الروحي للأديان والقيم الإنسانية التي يشترك فيها البشر في كل مكان، أساسا لإحداث تغيرات أدبية وقانونية وأخلاقية وسلوكية واقتصادية في حياة الناس والعمل على ترسيخ الحوار والعمل المشترك بين الجميع لما فيه مصلحة الجميع».

وأكد أن التفاعل الإيجابي بين أتباع الأديان وسيلة مهمة لنشر السلام والمحبة بين الجميع، مشددًا على أن بلاده تعتز بالدور القيادي والمحوري للشيخ محمد بن زايد في إصدار وثيقة أبو ظبي للأخوة الإنسانية ودوره كذلك في قيام الأمم المتحدة بإعلان اليوم العالمي للأخوة الإنسانية.