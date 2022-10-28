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موعد تحرك الأهلي إلى استاد مباراة السوبر أمام الزمالك في الإمارات اليوم

كتب:

الوطن
02:34 م | الجمعة 28 أكتوبر 2022
الأهلي

الأهلي

استقرت إدارة الأهلي على مغادرة حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، فندق الإقامة في الخامسة مساء اليوم، متجهة إلى استاد «هزاع بن زايد» بمدينة العين الإماراتية، استعدادا للقاء السوبر المصري أمام الزمالك، الذي يقام في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة.

وجرى الاتفاق على مواعيد الوصول إلى الملعب، وبدء عمليات الإحماء وعدد المتواجدين على مقاعد البدلاء وغيرها من تفاصيل اللقاء، خلال الاجتماع الفني للمباراة، الذي عُقد أمس.

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