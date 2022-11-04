أرقام الاستغاثة للإبلاغ عن حوادث الطرق في وقت الأمطار والطقس السيئ

حرصت الإدارة العامة للمرور، والهيئة العامة للأرصاد على تحذير المواطنين والسائقين على الطرق المختلفة في ظل موجة الأمطار المقبلة، وتجنبًا للحوداث المختلفة بسبب الشبورة المائية المتزايدة، ونشرت «المرور» عددًا من أرقام الهواتف، التي يستطيع أي مواطن الاتصال بها إذا واجهتها أي مشكلة على الطرق، إو للإبلاغ عن حوادث الطرق المختلفة.

ومن خلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، خلال أبرز الأرقام، التي يمكن التواصل معها بشكل سريع، للإبلاغ عن حوادث على الطرق.

أرقام الاستغاثة للإبلاغ عن حوادث الطرق

وفي سبيل الوصول السريع إلى تحرص الإدارة العامة للمروي، على نشر سيارات الإغاثة المرورية على جميع الطرق، الصحراوية والسريعة، من أجل مساعدة قائدي المركبات الذين يواجهون أي مشاكل أو حدوادث على الطرق، سوء بسبب الشبورة أو في حالة هطول الأمطار الغزيرة.

- رقم 01221110000.

- رقم 136

- رقم 144

- رقم 01155554444

- رقم 01205344444

ومن خلال هذة الارقام تقوم الإدارة العامة للمرور باستقبال كافة البلاغات المرورية المختلفة، وإخطارات المواطنين، وذلك من خلال غرفة عمليات متخصصة، حيث يتم التعامل الفوري مع أي حادث من خلال سيارات الإغاثة السريعة على الطرق الصحراوية وبين المحافظات والسريعة.

أرقام طوارئ وزارة الداخلية

وخصصت وزارة الداخلية عدة أرقام للإبلاغ عن أي وقائع مرتبطة بالخروج عن القانون، منها أعمال البلطجة، والاعتداء على الممتلكات الخاصة أو العامة، ترويع المواطنين، حاملي الأسلحة بكل أنواعها، تجار الممنوعات.

أبرزها مايلي:

- ارقام مصلحة الأمن العام:

- رقم 24888888

- رقم 24884500

- رقم 115

أرقام مباحث الأموال العامة

وهي أرقام مخصصة للرد على أي من وقائع الفساد والإضرار بالمال العام، والرشوة، واستغلال النفوذ.

- رقم 27921395

- رقم 27921396