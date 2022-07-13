أبرز النصائح لتفادي وتقليل حوادث الطرق.. «متقعدش ابنك على رجلك»

شهدت محركات البحث عمليات مكثفة من المواطنين أصحاب السيارات وسائقي الأجرة خلال الساعات الماضية، عن كيفية تقليل حوادث الطرق، وهو الأمر الذي ناقشه مجلس النواب في أكثر من مناسبة، وللاجابة على هذا السؤال، تستعرض «الوطن» في السطور التالية بعض الخطوات والإرشادات التي يجب أن يتبعها أصحاب السيارات لتجنب حوادث الطرق.

عدم تجاوز السرعة

كشف اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، عن بعض النصائح والإرشادات التي يجب على السائقين وأصحاب السيارات اتباعها؛ من أجل تقليل حوادث الطرق ومنها: يجب أن يكون سائق السيارة على دراية بالثقافة المرورية، وقواعد وآداب المرور، كما يجب ألا يتجاوز السرعة المحددة داخل أو خارج المحافظات.

وأضاف «هشام» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجب التأكد من الصلاحية الفنية للسيارة بالنسبة لفرامل اليد أو الفرامل الهوائية وغيرها، مشددا أنه يجب استخدام حزام الأمان أثناء القيادة، والذي يعمل على تقليل حوادث الطرق.

نصائح لتقليل حوادث الطرق

وأشار الخبير المروري، إلى ضرورة عدم إستخدام التليفون المحمول أثناء القيادة، الذي يعمل على تشتيت انتباه قائد السيارة، مضيفا أنه يوجد نصائح آخر يجب اتباعها أيضًا لتقليل حوادث الطرق وهي: عدم وضع أطفال على المقعد الأمامي والحديث معهم، عدم وضع الطفل على رجل قائد السيارة، حتى لا يفقد التركيز أثناء القيادة.

وشدد اللواء أحمد هشام الخبير المروري، على عدم تعاطي المواد المخدرة والمسكنة أثناء القيادة، مؤكدًا أنه يجب الالتزام بالحركة المرورية أثناء السير لتقليل من الحوادث، لافتًا إلى ضرورة الالتزام بالإشارات الضوئية، وعدم السير عكس اتجاه الطريق.