«الحداد»: لقاح الإنفلونزا يحمي جهاز المناعة من تقلبات الطقس السئ

كشف الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، عن ضرورة حصول كبار السن والأطفال على مصل الإنفلونزا الموسمية، في ظل التقلبات المناخية التي يمكن أن تتسبب في إصابتهم بالأمراض وتؤثر على الجهاز المناعي.

لقاح الإنفلونزا يعد السلاح الأهم في حماية جهاز المناعة

وأضاف «الحداد»، في تصريحات لــ«الوطن» أن لقاح الأنفلونزا يعد السلاح الأهم في حماية جهاز المناعة من تقلبات المناخ والتي تحميه من الإصابة بأي بكتيريا خاصة مع وجود الرياح المحملة بالأتربة التي قد تحمل العديد من الفيروسات والبكتيريا، مشددا على ضرورة تلقي كبار السن والأطفال اللقاح المضاد للأنفلونزا الموسمية حفاظا على جهاز المناعة حتى لا يصبح فريسة سهلة للفيروسات.

عدم خروج كبار السن والأطفال إلا للضرورة

وأكد رئيس قسم المناعة والحساسية، أن كبار السن والأطفال من الأفضل لهم عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى لأنهم معرضين للإصابة بالعديد من الفيروسات في ظل الطقس السئ، مشددا على ضرورة ارتداء الملابس القطنية الثقيلة وذات الأكمام الطويلة للحفاظ عليهم مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية المتبعة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

فيروسات الأنف تكون معدية لفترة أطول وتتضاعف بشكل أسرع في الطقس البارد

وأضاف «الحداد»، أن فيروسات الأنف تكون معدية لفترة أطول وتتضاعف بشكل أسرع في درجات الحرارة المنخفضة، ويمكن للطقس البارد أن يغير من خصائص الغلاف الخارجي لفيروس الأنفلونزا، حيث يجعله مطاطيا وأكثر صلابة من قبل، ما يجعل انتقاله من شخص لآخر أسهل وبمضاعفات أقوى.

استنشاق الهواء البارد يؤثر سلبا على الاستجابة المناعية

وأوضح أن استنشاق الهواء البارد يؤثر سلبا على الاستجابة المناعية للجهاز التنفسي، وهذا يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات، بالإضافة إلى عدم التعرض لأشعة الشمس وحدوث أمطار يجعل الإصابة بالإنلفونزا سهلة لغياب فيتامين «د»، الذي توفره الشمس.