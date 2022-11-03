اليوم.. إعلان 18 فائزا بالدورة الأولى لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية

تعقد المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مؤتمرها العام للإعلان عن المشروعات الفائزة في الدورة الأولى للمبادرة، صباح اليوم الخميس، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسفير سامح شكري، وزير الخارجية والرئيس المعين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP-27)، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

يجري خلال المؤتمر، الذي يُعقد بحضور أعضاء اللجان التنظيمية والتنفيذية، وأعضاء لجنة تحكيم المشروعات المقدمة لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية، وممثلي المنظمات الدولية والأجهزة المعنية، الإعلان عن المشروعات الـ18 الفائزة في الدورة الأولى للمبادرة، بواقع 3 مشروعات في 6 فئات تضمنتها المبادرة بمختلف المحافظات، وتشمل فئة المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة «حياة كريمة»، وفئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة، وفئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.

مبادرة المشروعات الخضراء الذكية تجربة رائدة

تبدأ فعاليات المؤتمر بجولة تفقدية لرئيس مجلس الوزراء والحضور لمعرض المشروعات المتأهلة للمرحلة النهائية على مستوى المحافظات، والتي يبلغ عددها 162 مشروعاً، بواقع 6 مشروعات من كل محافظة، حيث تم اختيار مشروع واحد من كل فئة، ثم يتم عرض فيلم تقديمي عن المبادرة، ويقدم كل من السفير هشام بدر، رئيس اللجنة التنظيمية ومنسق عام المبادرة، والدكتور محمود محيي الدين، رئيس لجنة التحكيم ورائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ (COP-27)، عرضاً تقديمياً عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وأهميتها كتجربة رائدة.

عرض فيلم قصير لأبرز المشروعات المتأهلة

ويتضمن المؤتمر كلمات لكل من إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ثم كلمة للسفير سامح شكري، وزير الخارجية، تليها كلمة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ثم يتم عرض تقديمي سريع للمشروعات التي تم اختيارها كسفراء لـ27 محافظة، وتكريم أصحابها.

وبعد ذلك يتم عرض فيلم قصير عن أبرز المشروعات المتأهلة للمرحلة النهائية للمبادرة، والتي تم اختيار المشروعات الفائزة من بينها، قبل أن يوجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تسبق الإعلان عن المشروعات الفائزة بالدورة الأولى من المبادرة وتكريم المتقدمين بها، ثم يتم الإعلان رسمياً عن إطلاق مبادرة «القرية الخضراء» في ختام المؤتمر.

ومن المقرر أن يجري عرض هذه المشروعات أمام مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية (COP-27) في شرم الشيخ، خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري، لتوفير فرص دعم وتمويل لها، باعتبارها مشروعات بيئية خضراء، ولها عائد اقتصادي، وتعمل على مكافحة الفقر، وتوفر المزيد من فرص العمل، فضلاً عن دعم أهداف التنمية المستدامة.