«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن المشروعات الخضراء الذكية

بالتزامن مع قرب انطلاق مؤتمر المناخ COP27، وبذل جهود وفيرة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، لأجل الحفاظ على البيئة، التي يؤدي لتحسين نوعية الحياة، وتراعي حقوق القادم من أجيال، أطلقت الدولة مبادرة المشروعات الخضراء الذكية، للتعامل مع آثار التغيرات المناخية، عن طريق خريطة موضوعة بالمحافظات للمشروعات الخضراء الذكية، وحلب الاستثمارات لها.

وتستعرض «الوطن»، في صيغة سؤال وجواب كل المعلومات عن مبادرة المشروعات الخضراء الذكية، وفقًا لموقع مبادرة المشروعات الخضراء والذكية.

ما هي المشروعات الخضراء والذكية؟

مشروعات بحجم كبير ومتوسط وصغير، وأيضًا الشركات الناشئة، أو المبادرات والمشاركات المجتمعية التي لا تستهدف التربح، والمشاريع التنموية لتغير المناخ والمرأة، ويتولى تنظيمها مجموعة لجان تختار المشاريع التي تفوز.

كم عدد المشروعات التي تم استقبالها؟

إقبال كبير شهدته المبادرة منذ انطلاقها في 21 أغسطس، حتى غلق باب التقديم في 7 سبتمبر الماضي، في جميع المحافظات، وتلقت هذه المحاقفظات ما يزيد على 306 مشروعًا، قبل الإعلان منذ أيام عن أسماء المشروعات الفائزة.

ما هي أهداف المبادرة ؟

- تركيز المتقدمين على أرض الواقع في التنفيذ والتطبيق.

- التعامل بشكل جاد مع التغيرات المناخية، والبُعد البيئي، من خلال تقديم مشروعات محقِقة لهذه الأهداف.

- وضع خريطة على مستوى المحافظات لـ المشاريع الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها.

- نشر وعي مجتمعي للأفراد حول التحديات الموجودة تجاه التغير المناخي.

- تعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي.

- أن تصبح جميع المحافظات متمكنة والوصول لمختلف الفئات مجتمعيًا وجغرافيًا.

- تمكين المرأة في مجال مواجهة التغير المناخي، وإشراك أطياف المجتمع في طرح الحلول.

ما هي الشروط المحددة للمبادرة؟

- أن يكون المشروع التكنولوجي «أخضر» وذكي، ومتوافق مع معايير التقييم المعروفة والمنصوص عليها.

- أن يكون المشروع المُقدم قابل للتنفيذ ويلبي احتياجات ما.

- أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي للمحافظة المشارك بها.