تحالف القوى المدنية من أجل المناخ: «COP27» ستكون قمة التنفيذ

قال صابر عثمان المتحدث باسم تحالف القوى المدنية من أجل المناخ، إن استضافة مصر مؤتمر المناخ العالمي cop 27 تأتي في وقت مهم للعالم كله، حيث جرى توقيع اتفاقية المناخ في عام 1992 ودخلت حيز التنفيذ في عام 1994، وكان هناك التزامات على الدول المتقدمة نحو الدول النامية من توفير للتكنولوجيا وبناء للقدرات وتوفير التمويل.

وأضاف عثمان في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر مقدمة برنامج «8 الصبح» على قناة dmc: «حتى هذه اللحظة لم يتم توفير كل ما عهدته الدول المتقدمة للدول النامية، وبالتالي فإن مؤتمر شرم الشيخ للتنفيذ، حان وقت التنفيذ لمواجهة ظاهرة المناخ وتأثيراتها على كل قطاعات التنمية، خاصة في الدول النامية من تنوع بيولوجي والأمن الغذائي والموارد المائية».

أهمية تضافر الجهود

وتابع المتحدث باسم تحالف القوى المدنية من أجل المناخ: «حتى يمكننا المساهمة في هذه اللحظة الحاسمة كان هناك أهمية كبيرة أن عددا من المنظمات التي حصلت على صفة مراقب ومنها مؤسسة مناخ أرضنا وتنمية وطن أن تعمل سويا حتى يتم إبراز وإظهار وجهة نظر مؤسسات المجتمع المدني المصرية فيما يخص قضية تغير المناخ، وبخاصة في ظل وجود عدد من المعلومات المغلوطة وغير الحقيقية، إذ تحاول الدول المتقدمة أن تلقي العبء على الدول النامية بسبب التمويل، وهذا أمر عجيب جدا وغير مفهوم».

أهمية جهود المجتمع المدني الأوروبي

وأضاف المتحدث باسم تحالف القوى المدنية من أجل المناخ: «نعول على المجتمع المدني المصري والأوروبي أن يتفهموا موقفنا وموقف الدول النامية، فالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لها انبعاثات كبيرة جدا في الغلاف الجوي وهو ما نشبهه بالاحتلال».