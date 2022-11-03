تدشين تحالف القوى المدنية من أجل المناخ.. يهدف إلى سلامة الكوكب الأزرق

أصدر مشروع تنمية وطن، بيانا، أعلن خلاله تدشين وإطلاق تحالف القوى المدنية من أجل المناخ والذي يضم عددًا من مؤسسات المجتمع المدني المصرية والمؤسسات الدولية العاملة بمصر الحاصلة على صفة مراقب للمؤتمر والمهتمين بقضايا البيئة والمناخ.

ونشر المشروع عبر صفحته الرسمية على موقع إنستجرام جاء فيه: «تدشين تحالف القوى المدنية من أجل المناخ.. من أجل كوكبنا الأزرق الذي بات مهدداً بالعديد من المخاطر وفي إطار استضافة جمهورية مصر العربية للدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ COP 27 نعلن تدشين وإطلاق تحالف القوى المدنية من أجل المناخ والذي يضم عددًا من مؤسسات المجتمع المدني المصرية والمؤسسات الدولية العاملة بمصر الحاصلة على صفة مراقب للمؤتمر والمهتمين بقضايا البيئة والمناخ».

وأضاف البيان: «سيعمل التحالف على تعزيز أواصر التعاون والتواصل مع كافة الجهات والهيئات والشبكات والتحالفات الدولية والإقليمية والمحلية من أجل قضية المناخ في سبيل الحفاظ على سلامة واستدامة الكوكب الأزرق ولتحقيق العدالة المناخية من أجل أجيال قادمة وللحفاظ على مكتسباتهم من الطبيعة التي حبانا بها الله ولصيانة حقوقهم الحالية والمستقبلية وفي خلال فترة المؤتمر وما بعد ذلك سيكون للتحالف دور فعال في رصد كافة الخطوات وتقديم المقترحات».

وتابع البيان: «وقد كانت فكرة التحالف خاطر ومخرج لبعض الموائد المستديرة التي تم تنفيذها في مبادرة الطريق الي قمة المناخ السابع والعشرون أحد مبادرات جمعية تنمية وطن في طإار برنامج دورنا على أن يكون التحالف نواة لتأسيس الشبكة الوطنية للمناخ».

الجمعيات المشاركة باسم التحالف

كما تم الاتفاق على اختيار المهندس صابر عثمان، متحدثا باسم التحالف وأما عن مؤسسي التحالف فهم:- جمعية تنمية وطن للمجتمعات المحلية وحقوق الإنسان «مشروع وطن»

- مؤسسة مناخ أرضنا للتنمية المستدامة.

- مركز خدمات التنمية.

كما انضم للتحالف كلا من

- جمعية صوت طلاب مصر.

- جمعية عين البيئة.

- جمعية تنمية السياحة بدهشور.

- مؤسسة مصر الحلم للتنمية والتطوير .

- المؤسسة الخضراء لأصدقاء البيئة والتنمية المستدامة جيفريسد.

- مؤسسه القيادات المصرية للتنمية LEAD.

- مؤسسة صلاح الدين أحمد للتنمية.

- مؤسسة ازرع شجرة- جمعية بيئة بلا حدود.

- مؤسسة الرواد للمشروعات والتنمية.

- مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير.

أوضح بيان المشروع، أنه في عام المجتمع المدني المصرى سنسعى إلى أن يكون للتحالف صوتا مسموعا في قضايا المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بشكل اعم.

من جانبها أشارت الدكتورة شيماء القصاص، المنسق العام للتحالف بأن جميع الناس لديهم الحق في الحماية من التلوث والعيش في بيئة نظيفة وصحية والتمتع بها وهذا هو المفهوم الفعلي للعدالة البيئية الذي نسعي لأجله فالعدالة المناخية من أهم القضايا بل وفي مقدمة القضايا التي تطرح بشدة على أجندة الدولة المصرية.

ودعت كافة منظمات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاعات المختلفة المعنية بقضايا البيئة والمناخ للانضمام للتحالف على أن نلتزم بالحيادية التامة والشفافية والمهنية والموضوعية، فنحن جميعا شركاء من أجل المناخ ولا نملك سوي كوكب واحد.