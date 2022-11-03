«حياة كريمة» تعلن مشاركتها في «COP27»: سنعرض تجربتنا في حماية المناخ

أعلنت مؤسسة حياة كريمة مشاركتها في فاعليات قمة قادة الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 27» بشرم الشيخ مساهمة منها في مباحثات إنقاذ كوكب الأرض وعرض المشروعات والمبادرات التي نفذتها في القرى المصرية لمواجهة التغير المناخي.

عرض تجربتنا في حماية المناخ

ونشرت مؤسسة حياة كريمة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مؤسسة حياة كريمة تساهم في مهمة إنقاذ الأرض من خلال مشاركتها في النسخة 17 من مؤتمر الشباب للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ بشرم الشيخ COP 27 لمناقشة قضية التغيرات المناخية التي تواجه كوكبنا، كما سنقوم بعرض تجربتنا في محاولة حماية المناخ من خلال مشروعات ومبادرات حياة كريمة في جميع القرى المصرية».

حضور قادة ورؤساء وملوك وزعماء دول العالم

وتشهد مصر خلال الأسبوع المقبل فاعليات قمة قادة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 27» بحضور عدد كبير من قادة ورؤساء وملوك وزعماء دول العالم، بوفود تمثل أكثر من 150 دولة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورؤساء وزراء بريطانيا وإيطاليا وهولندا والمستشار الألماني.