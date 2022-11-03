تداول 14 ألف طن بضائع متنوعة و843 شاحنة بمواني البحر الأحمر اليوم

شهدت مواني البحر الأحمر حركة نشطة، سجلت خلالها الصادرات تداولا أعلى من الوادات بـ2000 طن بضائع.

وأعلن المركز الإعلامي في هيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن التي تواجدت على الأرصفة، اليوم الخميس، 11 سفينة، بين تفريغ وتحميل للمغادرة.

تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة

وذكر بيان صادر عن الهيئة، أن المواني المختلفة التابعة للهيئة شهدت اليوم تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و843 شاحنة، و60 سيارة، وشملت حركة الواردات 6 آلاف طن بضائع، و425 شاحنة، و26 سيارة، فيما سجلت حركة الصادرات 8 آلاف طن بضائع، و418 شاحنة، و34 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدون إكسبريس، فيما غادرت السفينتان «دليلة» و«الحرية 2»، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين.

وصول 1500 راكب

كما شهد ميناء نويبع اليوم وصول السفن «بريدج» و«سينا» و«أيلة»، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1500 راكب بموانيها.