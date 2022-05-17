بالأسماء.. الفائزون باللجنة النقابية للعاملين في موانئ البحر الأحمر

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر عن انتهاء انتخابات اللجنة النقابية للعاملين بها، والتي أجريت أمس الإثنين وسط أجواء من الحب والمودة والأمل سادت بين العاملين، الذين توافدوا منذ الصباح إلى مقر اللجنة الانتخابية الرئيسية بمبني ديوان عام الهيئة، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات لاختيار رئيس وأعضاء اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة وسط متابعة اللواء محمد عبد الرحيم رئيس الهيئة حتى إعلان النتائج.

المرشحون والناخبون يتفقون على التعاون

وأكد بيان صادر عن الهيئة العامة بموانئ البحر الأحمر بمنطقة بور توفيق بمحافظة السويس، أن هناك حالة من التوافق قد ظهرت بين الجميع تضمنت تحمل مسئولية الحفاظ علي مصالح العاملين في ظل الظروف الراهنة حيث طالب المشاركون بضرورة توحيد الجهود وتكاتف الأيدي لزيادة دخل الهيئة مما ينعكس على رفع المستوي المعيشي للعاملين والحفاظ علي حقوقهم، وضرورة مساندة قيادة الهيئة لتوفير حياه كريمة للعاملين.

فيما جاءت البرنامج الانتخابية للمرشحين الذي يهدف تلبية مطالب العاملين القانونية والمشروعة في ضوء الإمكانيات المتوفرة بالهيئة، والعمل على إيجاد طرق قانونية لتوصيل صوت العاملين في قطاعات الهيئة المختلفة للمستوى الأعلى وتلبية مطالبهم، وضرورة توحيد كل الجهود والهمم للحفاظ على أصول وممتلكات الهيئة وزيادة إيراداتها وجذب مزيد من الاستثمارات وتحقيق طموحات العاملين وإثبات ذاتهم.

رئيس الهيئة يتابع سير العملية الانتخابية

وتضمن البيان الصادر عن الهيئة أنه كانت هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة لضمان حسن سير العملية من قبل اللواء محمد عبدالرحيم حميد رئيس مجلس الإدارة، واللواء أشرف عبدالمنعم نائب رئيس مجلس الإدارة، الذي تابع أعمال اللجنة الرئيسية بمبني ديوان عام الهيئة والموانئ التابعة للهيئة حتي جاءت لحظة غلق الصناديق وبدء عملية فرز الأصوات، لاختيار أعضاء اللجنة النقابية الذين تنافسوا فيما بينهم بكل شرف وأمانه لتقديم أسمى خدمات ممكنه لزملائهم من خلال برامجهم الانتخابية.

نتيجة فرز الأصوات بعد انتهاء التصويت

وقد جاءت الأصوات بعد انتهاء الفرز كما يلي:

• أحمد محمد الظريف السيد يوسف عضواً وسجل 285 صوتا

• اشرف حسن أحمد حزين عضواً وسجل 365 صوتا

• جمال حسين علي القليوبية عضواً وسجل 273 صوتا

• حسام عبد العظيم محمد محمود عضواً وسجل 273 صوتا

• خالد علي عرابي حسانين عضواً وسجل 247 صوتا

• سعيد علي شاطر محمد عضواً وسجل 194 صوتا

• صلاح إسماعيل أحمد السيد عضواً وسجل 230 صوتا

• عصمت إبراهيم محمد بيومي عضواً وسجل 249 صوتا

• غريب عشري يوسف أحمد عضواً وسجل 334 صوتا

• محمد أحمد عبد المحسن علي عضواً وسجل 295 صوتا

• محمد أحمد كامل محمد سيد عضواً وسجل 301 صوت

• محمد لطفي يوسف محمد عضواً وسجل 374 صوتا

• مدثر سيد محمد محمد عضواً وسجل 365 صوتا

• يحيي زكريا مهران رضوان عضواً وسجل 311 صوتا

• أحمد حزين مبارك محمد رئيساً وسجل 188 صوتا

• عمرو محمود علي سليمان رئيساً وسجل 75 صوتا

• هالة عبد الغني السمان رئيساً وسجل 252 صوتا

أسماء الفائزين بعضوية اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة العامة لموانئ البحر الأحمرهم،

هالة عبدالغني السمان رئيسا للجنة النقابية بعدد 252 صوتا

وجاءت لأسماء الأعضاء كلا من:-

1. محمد لطفي يوسف محمد عضواً وسجل 374 صوتا

2. مدثر سيد محمد محمد عضواً وسجل 365 صوتا

3. اشرف حسن أحمد حزين عضواً وسجل 363 صوتا

4. غريب عشري يوسف أحمد عضواً وسجل 334 صوتا

5. يحيي زكريا مهران رضوان عضواً وسجل 311 صوتا

6.محمد أحمد كامل محمد سيد عضواً وسجل 301 صوتا

7. محمد أحمد عبد المحسن علي عضواً وسجل 295 صوتا

8. أحمد محمد الظريف السيد يوسف عضواً وسجل 285 صوتا

9. جمال حسين علي القليوبية عضواً وسجل 273 صوتا

10. حسام عبد العظيم محمد محمود عضواً وسجل 273 صوتا