16 وظيفة شاغرة في تخصصات نظم المعلومات بجامعة العريش.. اعرف الشروط

أعلنت جامعة العريش، برئاسة الدكتور حسن الدمرداش، حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة بالجامعة، عن طريق الندب، موضحة التخصصات والشروط المطلوبة.

وأوضحت الجامعة، في بيانها، التخصصات والشروط المطلوبة، وذكرت أن الوظائف الشاغرة لـ10 أخصائي نظم ومعلومات، و2 مهندسين مدني، و2 مهندسين ميكانيكا، و2 مهندسين كهرباء.

تفاصيل وشروط الوظائف

وبالنسبة لوظيفة الـ10 أخصائي نظم ومعلومات، تقع هذه الوظيفة بإدارة الجامعة وكلياتها، وتختص هذه الوظيفة بالقيام بأعمال نظم المعلومات.

ويشترط في المتقدم القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة ذات الصلة بمجال عمل الوظيفة، والمعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية، والمعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والإجراءات التي تحكم نظام العمل.

ويُشارك المتقدم أيضا في تحليل نظم العمل في الجامعة وتحديد متطلبات التحول الرقمي، وتقديم البدائل التكنولوجية، ويُشارك في تصميم النظم والتطبيقات اللازمة للجامعة واختبارها فنيا بما يضمن كفاءة وفعالية المنظومة الإلكترونية لها، ويُشارك في إدارة وصيانة وتحديث النظم والتطبيقات الخاصة بأنشطة وخدمات الجامعة سواء الداخلية أو الخارجية، ويُشارك في تصميم وإنشاء قواعد البيانات اللازمة للتحول الرقمي بالجامعة، مع ربطها بخطة التحول الرقمي لضمان تعظيم الاستفادة من تكامل قواعد البيانات علي المستوي القومي.

ويُشارك في صيانة وتحديث قواعد البيانات المتكاملة بالجامعة لضمان استدامة منظومة التحول الرقمي، ويُشارك في تصميم وتطوير الموقع الإلكتروني للجامعة لضمان تقديم خدمات تفاعلية محدثة، ويُشارك في الالتزام بضوابط وتعليمات التأمين السيبراني للنظم والتطبيقات وقواعد البيانات والموقع الإلكتروني للجامعة، مع الاحتفاظ بنسخ احتياطية بشكل دوري، ويُشارك في تقديم الدعم الفني والمساعدة التقنية المتعلقة بمنظومة التحول الرقمي، ويؤدي ما يُسند إليه من أعمال أخرى في نطاق اختصاصات الوظيفة.

وظيفة 2 مهندسين مدني

أما بالنسبة لوظيفة الـ2 مهندسين مدني، تقع هذه الوظيفة بإدارة الجامعة وكلياتها، وتختص بالقيام بأعمال الشؤون الهندسية، ويشترط في المتقدم القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة ذات الصلة بمجال عمل الوظيفة، والمعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية، والمعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والإجراءات التي تحكم نظام العمل.

ويشترط في المتقدم أن يُشرف علي إعداد الرسوم الهندسية الخاصة لمباني الجامعة، ويُشرف علي الأعمال المتعلقة بالإنشاءات والترميمات وصيانة المباني بالجامعة، ويدرس احتياجات الجامعة من الأراضي والمباني لمواجهة التوسعات المختلفة وتقديم المقترحات بشأنها، ويُشرف علي الدراسات والأبحاث الهندسية الفنية.

وظيفة 2 مهندسين ميكانيكا

وبالنسبة لوظيفة الـ2 مهندسين ميكانيكا، تقع هذه الوظيفة بإدارة الجامعة وكلياتها، ويختص شاغل هذه الوظيفة بمباشرة أعمال تخصصية هندسية في مجال أو أكثر من مجالات الهندسة الميكانيكية، ويشترط في المتقدم القدرة على التعامل مع الحاسب الآلى وتطبيقاته المختلفة ذات الصلة بمجال عمل الوظيفة، والمعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية، والمعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والإجراءات التي تحكم نظام العمل.

ويشترط في المتقدم أن يُشرف علي النواحي الفنية الخاصة بالأجهزة والمعدات الخاصة بالجامعة، ويُشارك في لجان التوريد للمعدات والأجهزة، ويُشرف علي الأبحاث والدراسات الفنية الهندسية، ويؤدي ما يُسند إليه من أعمال أخري متصلة بطبيعة عمل الوظيفة.

وظيفة 2 مهندسين كهرباء

وبالنسبة لوظيفة الـ2 مهندسين كهرباء، تقع هذه الوظيفة بإدارة الجامعة وكلياتها، ويختص شاغل هذه الوظيفة بمباشرة أعمال تخصصية هندسية في مجال أو أكثر من مجالات الهندسة الكهربائية، ويشترط في المتقدم القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة ذات الصلة بمجال عمل الوظيفة المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية، والمعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والإجراءات التي تحكم نظام العمل.

ويشترط في المتقدم أن يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت الإشراف المباشر من الرئيس المختص، ويشترك في عمل التخطيطات والكروكيات والتصميمات للمشروعات الكهربائية والإلكترونية، ويشترك في إعداد المقايسات بالأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية، ويقوم بتنفيذ إجراء إصلاح وصيانة وتركيب الأجهزة والمعدات وتشغيلها وإجراء التجارب عليها، ويُشرف علي النواحي الفنية الخاصة بالأجهزة والمعدات الخاصة بالجامعة، ويُشارك في لجان التوريد للمعدات والأجهزة، ويؤدي ما يُسند إليه من أعمال أخري متصلة بطبيعة عمل الوظيفة.

المستندات المطلوبة للوظائف الشاغرة:

بيان حالة وظيفية.

موافقة جهة العمل الأصيلة علي الندب.

صورة الرقم القومي وجهين سارية.

تقديم الطلبات:

تُقدم الطلبات مع المستندات المطلوبة، وتُسلم باليد بمقر جامعة العريش بضاحية السلام بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، خلال شهر يبدأ من 1 نوفمبر وحتي 30 نوفمبر 2022م، ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بالبريد أو التي ترد قبل الإعلان أو بعد المدة المحددة بالإعلان.