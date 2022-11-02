16 وظيفة شاغرة في جامعة العريش.. اعرف الشروط المطلوبة

أعلنت جامعة العريش، برئاسة الدكتور حسن الدمرداش، في بيان، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة بالجامعة، عن طريق الندب.

وأوضحت الجامعة، في بيان، التخصصات والشروط المطلوبة، لافتة إلى أن الوظائف الشاغرة هي: 6 محامين، و5 أطباء بيطريين، و5 أخصائيين للشؤون المالية.

وظيفة المحامين

وبالنسبة لوظيفة المحامين، تقع هذه الوظيفة بإدارة الجامعة وكلياتها، وتختص هذه الوظيفة بالقيام بالأعمال القانونية، ويشترط فيها: القدرة على التعامل مع الحاسب الآلى وتطبيقاته المختلفة ذات الصلة بمجال عمل الوظيفة، والمعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية، والمعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والإجراءات التي تحكم نظام العمل.

ويختص الذي يشغل الوظيفة بإبداء الرأي القانوني، ومباشرة الدعاوى و المرافعة أمام المحاكم وإبداء الرأي بالنسبة للطعن في المحاكم، وأن يتصل بالسلطات القضائية والإدارية واللجان بشأن التحقيقات المحالة إليه، ويُباشر التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي تُحال إليه، ويُعد العقود ومشروعات اللوائح والقرارات التنظيمية، كما يُباشر الدعاوى المدنية والإدارية التي تكون الجامعة طرفاً فيها وإعداد المذكرات الخاصة بها، ويفحص الشكاوي والتظلمات ويبدي الرأي في الفتاوى التي تُحال إليه، ويُساعد في أعمال القضايا المرحلة من الفصل القضائي السابق والتي لم يُفصل فيها وعمل المذكرات التكميلية لها.

وظيفة 5 أطباء بيطريين

أما بالنسبة لوظيفة الـ5 أطباء بيطريين، فإنها تقع هذه الوظيفة بإدارة الجامعة وكلياتها، وتختص بالقيام بلأعمال البيطرية، ويشترط في المتقدم القدرة على التعامل مع الحاسب الآلى وتطبيقاته المختلفة ذات الصلة بمجال عمل الوظيفة، والمعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية، والمعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والإجراءات التي تحكم نظام العمل.

كما يشترط في المتقدم أيضًا، أن يرعى الحيوانات والدواجن والقيام بأعمال الوقاية البيطرية ويكشف على الحيوانات والدواجن للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض، ويفحص الحيوانات لتشخيص مرضها وتقرير العلاج اللازم لها، ويجري العمليات الجراحية للحيوانات والقيام بتوليدها، ويقوم بأعمال التحاليل البيطرية ودراسة نتائج الفحص، ويقوم بالكشف على الأغذية الواردة والاشتراك في لجانها لتقرير صلاحيتها من الناحية الصحية، ويقوم بكل ما يُسند إليه من أعمال أخرى مماثلة.

وظيفة 5 أخصائيين شؤون مالية

وبالنسبة لوظيفة الـ5 أخصائيين شئون مالية، تقع هذه الوظيفة بإدارة الجامعة وكلياتها، وتختص بالقيام بأعمال الشئون المالية، ويشترط في المتقدم أن يكون قادرًا على التعامل مع الحاسب الآلى وتطبيقاته المختلفة ذات الصلة بمجال عمل الوظيفة، والمعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية، والمعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والإجراءات التي تحكم نظام العمل.

كما اشترطت الجامعة أيضًا أن يتولى الشخص الذي يحصل على الوظيفة مهمة السجلات الخاصة بمرتبات العاملين من الأجور والمكافآت والمستحقات الأخرى، ويشترك في لجان فتح المظاريف للمناقصات والمزايدات وتسليم التأمينات النقدية، ويتولى مهمة الدفاتر الحسابية الخاصة بالإيرادات والمصروفات وحسابات جاري المبالغ الدائنة والمدينة والحسابات الجارية، ويحصر احتياجات الإدارة العامة والكليات من الأدوات والمعدات والمهمات والأجهزة والمستلزمات المختلفة وتجميعها.

كما يتولى أيضا عمليات الجرد للأصناف المخزونة وإمساك الدفاتر المخزنية والقيد بها بكافة الأعمال المتعلقة بحسابات المخازن، يتابع الرد علي مناقصات الجهاز المركزي للمحاسبات.

المستندات المطلوبة للوظائف الشاغرة:

بيان حالة وظيفية.

موافقة جهة العمل الأصيلة علي الندب.

صورة الرقم القومي وجهين سارية.

تقديم الطلبات:

تُقدم الطلبات مع المستندات المطلوبة، وتُسلم باليد بمقر جامعة العريش بضاحية السلام بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، خلال شهر يبدأ من 1 نوفمبر وحتى 30 نوفمبر 2022م، ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بالبريد أو التي ترد قبل الإعلان أو بعد المدة المحددة بالإعلان.