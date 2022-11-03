«التنمية المحلية»: تمويل 394 مشروعا صغيرا بـ6 ملايين جنيه استثمارات

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أنّ صندوق التنمية المحلية وافق خلال أكتوبر الماضي، على تمويل 394 مشروعا بجملة استثمارات 6 ملايين جنيه، منها مليون جنيه مشاركة من المستفيدين، لافتا إلى أنّ الصندوق نفذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وفرص عمل مباشرة في مجالات الإنتاج الحيواني والداجني، ومنافذ بيع المواد الغذائية، وملابس ومفروشات، وبيع أعلاف وأسمدة، ولحوم بيضاء، وصناعات بيئية ويدوية، ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته، في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لتوفير فرص عمل للشباب وإقامة مشروعات صغيرة تساعد في زيادة دخل المواطنين في القرى الأكثر احتياجا.

رفع الحد الأقصى لقروض صندوق التنمية المحلية إلى 60 ألف جنيه

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى رفع الحد الأقصى لقروض صندوق التنمية المحلية إلى 60 ألف جنيه، وتبسيط إجراءات الحصول على قرض من الصندوق، حيث تقرر دراسة جدوى تنفيذ المشروعات المتقدمة للحصول على القرض واستكمال الأوراق المطلوبة لامركزيا في المحافظات، لإتاحة القرض فورا من خلال الصندوق.

وكشف اللواء آمنة، عن رفع الأسقف الائتمانية للقروض الممنوحة من صندوق التنمية المحلية مع بقاء مدد سدادها كما هي، ليكون الحد الاقصى للمشروعات المنزلية وتربية الماعز 10 آلاف جنيه وبحد أدنى 5 آلاف جنيه، و15 ألف جنيه حد أقصى لمشروعات تربية الأغنام، وحد أدنى 7 آلاف جنيه، ليصبح الحد الأقصى لمشروعات تسمين العجول 25 ألف جنيه وبحد أدنى 15 ألف جنيه، أما باقي القطاعات التي يقرضها الصندوق، فيبلغ الحد الأقصى لها 60 ألف جنيه.

توفير فرص عمل مستدامة للشباب

ووجّه اللواء هشام آمنة، القائمين على إدارة الصندوق بالتركيز على إحداث نقلة سريعة في مجال التنمية الاقتصادية بقري مبادرة حياة كريمة، من خلال توفير فرص عمل مستدامة للشباب من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وإنشاء مجمعات صناعية، بما يتماشي مع الهدف الرئيسى للمبادرة، وهو التخفيف عن كاهل المواطنين في الريف، وتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر وتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة، وتوفير فرص عمل لتحفيز المواطنين للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية.

تمويل 295 مشروعا للسيدات بنسبة 75%

وأوضح اللواء آمنة، أنّ صندوق التنمية المحلية يولي اهتماما لتمكين المرأة اقتصاديا خاصة المعيلة بقرى الريف المصري، وإعانة السيدات على إقامة مشروعاتهن الخاصة، وتوفير دخل شهري ثابت يعتمدن عليه في حياتهن، كاشفا عن أنّ الصندوق مول 295 مشروعا للسيدات بنسبة 75% من إجمالي المشروعات التي وافق عليها.

ولفت اللواء هشام آمنة إلى أنّ محافظة أسوان احتلت المركز الأول في المستفيدين من المشروعات المنفذة بإجمالي 228 مشروعا، بإجمالي استثمارات 3 ملايين جنيه، يليها محافظة المنوفية بـ56 مشروعا باستثمارات 1,3 مليون جنيه، ثم محافظة الإسماعيلية بـ26 مشروعا بـ1,7 مليون جنيه، ثم قنا بـ22 مشروعا باستثمارات 570 ألف جنيه.

وأكد اهتمام الوزارة برفع مهارات العاملين بإدارات الصندوق بالمحافظات، حيث يشهد العام الحالي تنفيذ مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة في مجال الإقراض وتحصيل الأقساط، وتبسيط الإجراءات للتسهيل على المقترضين.

وأضاف الوزير، أنّ خطة عمل الصندوق الحالية تتضمن التنسيق الكامل مع منصة «أيادي مصر» التي أطلقتها الوزارة للتسويق الإلكتروني، للاستفادة من قدرتها الفنية المتخصصة في ترويج وتسويق وبيع منتجات الحرف اليدوية والتراثية، موجّها إدارات التنمية بالمحافظات بتكثيف الندوات لرفع وعي ومهارات المواطنين على استخدام المنصة، والتعامل معها، وتقديم الدعم للمشروعات المنفذة وتذليل المعوقات التي يواجهونها لتسويق منتجاتهم، خاصة التي تصنعها السيدات المصريات، والتي تمثل النسبة الأكبر التي يركز الصندوق على إقراضهن، والعمل على مساعدتهن في رفع صور منتجاتها وتوصيفها وعرض أسعارها والبيع بشكل مباشر وتحصيل الثمن إلكترونيا مما يساهم في زيادة دخلهن وفتح اسواق جديدة تدر لها ربحا مميزا.

اعتماد 15 مليون جنيه لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر

يذكر أنّه جرى اعتماد 15 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي، لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر من خلال الصندوق، على أن يتم تعزيز اعتمادات الصندوق من موارده الذاتية مع قرب انتهاء التمويل المتاح، بهدف دعم التنمية الاقتصادية في القرى، وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة.