بدء تقديم أوراق المرشحين لمنصب عميد «التربية النوعية» بأسيوط الأحد

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، اليوم الخميس، فتح باب الترشح لشغل منصب عميد كلية التربية النوعية، تزامناً مع قرب انتهاء الفترة القانونية للعميد الحالي.

وكشف رئيس جامعة أسيوط عن ترأسه للجنة استلام أوراق الترشح من الراغبين في شغل المنصب وفحصها، واتباع باقى الإجراءات القانونية المنصوص عليها في هذا الشأن وفق الجدول الزمني المعلن.

موعد بدء تقديم الأوراق

وأشار الدكتور أحمد المنشاوي، إلى بدء تقديم الأوراق من الراغبين في الترشح لمنصب عميد كلية التربية النوعية يوم الأحد المقبل حتى الخميس 10 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الثالثة عصراً، على أن تُعلن القائمة المبدئية للمرشحين يوم السبت 12 نوفمبر، وفتح باب التظلمات والطعون في اليوم التالي، وذلك لمدة يومين، مشيرا إلى فحص هذه الطعون من قبل اللجنة المختصة والبت فيها وإعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الخميس 17 نوفمبر.