القائم بأعمال رئيس «أسيوط التكنولوجية» يعلن تفاصيل خطة الدراسة «حوار»

كشف الدكتور جمال تاج، القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط التكنولوجية، عن خطة الدراسة بالجامعة مع دخولها خدمة التعليم للمرة الأولى، مؤكداً أن الجامعات التكنولوجية هي المستقبل ونظرة المجتمع لها بدأت تتغير لذلك شهدت إقبالاً ملحوظاً من قبل طلاب الدبلومات الفنية والثانوية العامة هذا العام الدراسي 2022-2023.

وأضاف الدكتور جمال تاج في حواره لـ«الوطن»، أن الجامعة بها 1100 طالب وطالبة وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة وكلية العلوم الصحية، لافتاً إلى أن خطة الجامعة تستهدف تدريب الطلاب في المناطق الصناعية بما يسهم في تأهيلهم لسوق العمل.

حدثنا عن كليات جامعة أسيوط التكنولوجية؟

جامعة أسيوط التكنولوجية بها كليتين وهما «تكنولوجيا الصناعة والطاقة والعلوم الصحية».

وماذا عن برامج الجامعة؟

لدينا في كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 4 برامج دراسية رئيسية وهي:

-الأجهزة الكهربائية والإلكترونية «يهتم بتعليم الطالب كيفية التعامل بدقة مع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وإجراء الصيانات المطلوبة لها».

- تكنولوجيا شبكات النقل والتوزيع «يتم تعليم وتدريب الطالب على كيفية التعامل مع خطوط توزيع الكهرباء من مصادرها إلى المباني والمنشآت».

- الصناعات الغذائية «يهتم باستخدام التكنولوجيا في الصناعة في كل مكونات المنتج الغذائي».

- برنامج تكنولوجيا المعلومات.

وما هي الفئات التي تم قبولها بهذه البرامج؟

برامج كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة استقبلت طلاب الدبلومات الفنية والثانوية العامة.

وماذا عن برامج كلية العلوم الصحية؟

كلية العلوم الصحية بها برنامجين وهما برنامج تركيبات الأسنان وبرنامج الصناعات الدوائية والهدف منه هو عمل الطالب في كل ما يتعلق بتكنولوجيا تصنيع الدواء وهذه البرامج تقبل فقط طلاب الثانوية العامة.

كم عدد الطلاب في برامج الجامعة؟

لدينا 1100 طالب هذا العام منهم 250 طالبا في كلية العلوم الصحية و850 طالبا في كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

وماذا عن خطة الجامعة لتدريب الطلاب؟

ضمن خطة الجامعة هذا العام، سيكون هناك تعاون وثيق مع الصناعة لتوفير تدريب كافي للطلاب أثناء فترة الدراسة، وسيتم تدريب الطلاب في المنطقة الصناعية أبنوب والمنطقة الصناعية في المنقباد وفي منطقة ديروط والمنطقة الرابعة هي ساحل سليم بجانب القرية الذكية في أسيوط الجديدة والتي تستقبل طلاب برنامج تكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن تدريب الطلاب في الصناعات الكبيرة مثل معمل تكرير البترول وشركة الأسمنت.

وكيف يتم التدريس بالجامعة؟

التعليم التكنولوجي يعتمدل على التدريب بنسبة 60% والتدريس بنسبة 40%، لأن الهدف هو أن يمتلك الطالب مهارة العمل والتصميم والإبداع والابتكار.

وما هي لغة الدراسة؟

الدراسة في جامعة أسيوط التكنولوجية باللغة الإنجليزية.

وماذا عن المناهج الدراسية؟

تم وضع المناهج الدراسية وفق احتياج سوق العمل وهي مناهج تدرس في كبرى الجامعات التكنولوجية في العالم كإنجلترا وألمانيا، ونهتم بإشراك رجال الصناعة في تصميم البرامج الدراسية حتى تغطي الدراسة بالجامعة المكون الأكاديمي والعملي الذي يحتاج سوق العمل، وطالب الجامعة التكنولوجية هو حلقة الوصل بين الفني والمهندس.

حدثنا عن معامل الجامعة؟

لدينا ما يقرب من 15 معملا في مختلف التخصصات جاري الانتهاء من تجهيزها.

هل تم الانتهاء من سداد المصروفات الدراسية؟

يجرى حالياً استكمال سداد المصروفات الدراسية وهي 10000 لطلاب الفرقة الأولى والثانية و12 ألف لطلاب الفرقة الثالثة والرابعة ونحن لدينا فقط حالياً فرقة واحدة وهي الفرقة الأولى.

كيف ترى فكرة الجامعات التكنولوجية؟

الجامعات التكنولوجية تغير ثقافة ونظرة المجتمع للتعليم الفني التكنولوجي، وهذا الأمر تحقق بالفعل ونظرة المجتمع بدأت تتغير، وظهر ذلك جلياً في لإقبال الملحوظ على الجامعات التكنولوجية من طلاب الدبلومات الفنية والثانوية العامة.

وكيف ترى مستقبل هذه الجامعات؟

الجامعات التكنولوجية هي المستقبل ولدينا بنية تحتية قوية تؤهل لتخريج طالب يحتاج سوق العمل.

كيف ترى اهتمام الدولة بالتعليم الفني التكنولوجي؟

الدولة انتبهت للتعليم التكنولوجي الفني بقوة بداية من إنشاء 3 جامعات تكنولوجية وهي «القاهرة الجديدة، بني سويف التكنولوجية والدلتا التكنولوجية»، لتوفير عمالة مدربة ومؤهلة بشكل كافي لخدمة الصناعة، فبالتالي جميع البرامج المطروحة تتوافق مع احتياجات المجتمع في كل إقليم تقع فيه الجامعة.