وكيل «تشريعية النواب»: قمة المناخ في مصر نقطة تحول جذرية

أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ومقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، أن انعقاد قمة المناخ cop27، على أرض مصر، بداية تعزيز الجهود الرامية لمواجهة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم بأثره.

cop27 نقطة تحول جذرية في جهود المناخ الدولية

وقال «الطماوي»، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على دور مصر في جعل مؤتمر cop27 نقطة تحول جذرية في جهود المناخ الدولية بالتنسيق مع جميع الأطراف لصالح إفريقيا والعالم بأسره، لافتا إلى أن هذا المؤتمر هو السابع والعشرين منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في 21 مارس 1994.

وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانين، صباح اليوم، أن قمة المناخ هذا العام تأتي والعالم أجمع يواجه تحديات كبيرة على كافة الأصعدة، وأن تحمل المجتمع الدولي لمسؤوليته وفقا للإمكانات المتاحة لكل دولة، يسهم في زيادة القدرة على مواجهة ظاهرة التغييرات المناخية التي تهدد الوجود في عدد من المدن والبلدان، خاصة وأن الآثار الكبري تتعلق بالدول النامية نتيجة لسياسات وسلوكيات الدول الكبري وبينها بالطبع الدول الصناعية.

دعم المجتمع الدولي ومواجهة المخاطر التي تحيط بالإنسان

وتوقع النائب أن تكون نتائج أعمال قمة المناخ بشرم الشيخ بحجم القدرة والإرادة المتوفرة من دول العالم لمواجهة التحديات الحالية، مبينا أن الرئيس السيسي منذ تحمله مسؤولية البلاد لم يدخر جهدا لدعم المجتمع الدولي ومواجهة المخاطر التي تحيط بالإنسان علي كوكب الأرض فقد واجهت كافة التحديات الإقليمية والدولية وتعاملت معها بحكمة وكفاءة لصالح الإنسانية، بل لصالح العالم أجمع وليس المنطقة العربية والقارة الأفريقية.

وشدد النائب إيهاب الطماوي على أن الإقبال على المشاركة في قمة المناخ بشرم الشيخ يدعو للتفاؤل بنتائج أعمالها، والتي حتما ستصب في صالح الإنسانية حال الالتزام بتنفيذ تلك النتائج من الدول الكبري.