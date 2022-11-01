حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 1-11-2022 عاطفيا ومهنيا

تنقسم الأبراج السماوية لـ4 أنواع «هوائية ومائية ونارية وترابية»، وتشترك كل مجموعة في الصفات والسمات الرئيسية مثل الهدوء والعصبية والثقة بالنفس والنرجسية.

وفي تصريحات خاصة لبوابة «الوطن» كشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد الأبراج المختلفة، التي جاءت كما يلي:

حظك اليوم برج الحمل 1-11-2022 على الصعيد المهني

ولمواليد برج الحمل، الوضع الفلكي يمدك اليوم بحجج قوية وتستطيع أن تتواصل جيدا مع الزملاء ورؤساء العمل، بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحمل 1-11-2022 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الأصدقاء يضع الأحباب والأصدقاء في مقدمة اهتمامك ويمدك بالجاذبية وتنجح في اجتذابهم.

حظك اليوم برج الثور 1-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. يضع على عاتقك مسئوليات ثقيلة وعليك أن تسترخي لتحدد أولوياتك.

حظك اليوم برج الثور 1-11-2022 على الصعيد العاطفي

من المهم اليوم أن تراجع نفسك لتحدد ما ترغب به وما تسعد به فعلا.

حظك اليوم برج الجوزاء 1-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يدعمك والوقت مناسب للتعبير عن نفسك قولا أو كتابة وتؤثر في الآخر.

حظك اليوم برج الجوزاء 1-11-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يدعوك اليوم للمغامرة، ويمنحك قدرة على التجديد، وتبعث البهجة في القلوب.

حظك اليوم برج السرطان 1-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمنحك القدرة على التخطيط وتعتمد الدقة في إدارة أعمالك وأموالك.

حظك اليوم برج السرطان 1-11-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يساعدك اليوم على إصلاح علاقتك بمن تحب ويمنحك سحرا وتألقا.

حظك اليوم برج الأسد 1-11-2022 على الصعيد المهني

من المناسب اليوم أن تهتم بتقريب وجهات النظر مع شركاء الحياة والعمل.. كن مرنا، لكن مع الانتباه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 1-11-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك يشوشك.. حاول أن تتغلب على المعوقات باحترامك لحقوق الطرف الآخر.

حظك اليوم برج العذراء 1-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يمدك اليوم بالطاقة والنشاط واليقظة، وقد تنجز أعمالك بمنتهى الهمة.

حظك اليوم برج العذراء 1-11-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. يمكنك اليوم أن توازن بين واجباتك، وتثبت أنك الشخص الذي يعتمد عليه.

حظك اليوم برج الميزان 1-11-2022 على الصعيد المهني

القمر وزحل داعمان ويمنحانك نضجا وحكمة.. تبدو ملهما وقد تأتيك فرصة تحلم بها.

حظك اليوم برج الميزان 1-11-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعلك تظهر تعاطفا وحنانا مع من تحب وتحصل في المقابل على الحب.

حظك اليوم برج العقرب 1-11-2022 على الصعيد المهني

اليوم يطالبك الفلك بألا تعطي ثقتك لأي شخص إلا بعد أن تدرس وتمحص.

حظك اليوم برج العقرب 1-11-2022 على الصعيد العاطفي

القمر وزحل في مربع برجك مما يثير الخلافات من حولك.. اصبر وتذكر أن إعادة الدفء للعلاقات يحتاج منك لمجهود.

حظك اليوم برج القوس 1-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يدفعك اليوم لاقتحام مجالات جديدة وتوظف أدواتك كي تحقق فائدة.

حظك اليوم برج القوس 1-11-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم قد تحصل على رد أو خبر يفرحك وقد تحقق تواصلا وتوافقا مع البعض.

حظك اليوم برج الجدي 1-11-2022 على الصعيد المهني

حاول أن تضاعف تركيزك واعتنِ بحساباتك واستخدم منطقا سليما وهادئا لتكون مقنعا مع زملاء ورؤساء العمل

حظك اليوم برج الجدي 1-11-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني يجعلك عرضة للوقوع في أخطاء.. من المهم أن تراجع جيدا أقوالك قبل أن تتفوه بها.

حظك اليوم برج الدلو 1-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في برجك يجعلك قادرا على القيام بنشاطات كثيرة وتستطيع أن تثبت نفسك.

حظك اليوم برج الدلو 1-11-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش.. القمر يمنحك اليوم قدرة على التواصل ويجذب إليك الكثيرين خاصة الجنس الآخر.

حظك اليوم برج الحوت 1-11-2022 على الصعيد المهني

اليوم تميل نحو التخطيط جيدا، لكن عليك أن تحرص على الكتمان.

حظك اليوم برج الحوت 1-11-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك اليوم ملاحظا.. تراقب في صمت وعليك أن تبقى متحفظا ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.