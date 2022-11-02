إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارات على طريق الواحات

شهد طريق الواحات بالجيزة، حادث تصادم 4 سيارات، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بجروح وكسور متفرقة بالجسم.

وعلى الفور انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لعمل الإسعافات اللازمة لهم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل حادث الواحات

أما عن تفاصيل الحادث الذى شهده طريق الواحات بالجيزة، فكانت البداية عندما ورد بلاغ الى رجال الشرطة بالجيزة، يفيد إصابة أشخاص فى حادث تصادم على الطريق.

وعقب ورود البلاغ انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور إلى مكان الحادث، وتبين من خلال الفحص تصادم 4 سيارات «سيارتين جامبو وتريلا وربع نقل»، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة.

أسماء المصابين في حادث الواحات

وجاءت أسماء المصابين في حادث الواحات كالتالي: «سامح. م»، 41 سنة، و«محمد . ح» 21 سنة، و«أحمد. ع» 31 سنة، ورابع 18 عاما، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفي لعمل الإسعافات اللازمة لهم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.