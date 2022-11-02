عاجل.. إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز وادي النطرون يفيد استقبال المستشفى 4 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة إثر تعرضهم إلي حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي بنطاق ذات المركز وحرر محضر بالواقعة.

أسماء المصابين

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وتبين إصابة كل «خميس عاشور مرضي، 30 سنة، طالب، مقيم الإسكندرية، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن، رمضان عليوة جاب الله، 66 سنة، مقيم الإسكندرية، مصاب بكسر في الحوض، محمد السيد عيد السيد، 35 سنة، مقيم الإسماعيلية، مصاب باشتباه نزيف بالبطن، عبير حسن شحاته، 23 سنة، مقيمة الإسماعيلية، ربة منزل، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الحوض».

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تم رفع حطام الحادث وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها.