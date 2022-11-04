حظك اليوم برج الثور الجمعة 4-11-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الثور حساس بشكل كبير مما يجعله يفضل التعامل مع الأشخاص القريبة منه لكي يكون أفضل في حياته ويستطيع التعامل بحرية كما أنه على مستوى الصداقة فهو شديد المساعدة لكل من حوله في أحلك الظروف خاصة الأصدقاء ويقوم بتوطيد علاقته بأصدقائه.

مواصفات برج الثور

وعلى جانب العيوب يتسم مولود برج الثور بالأنانية الكبيرة فهو لا يفكر إلا في نفسه فقط، كما أنه يتجاهل ما يحبه الآخرون بشكل كبير وأهم شيء عنده تحقيق ما يريد في حياته المهنية والعاطفية.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي :

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يمدك بالجرأة والنضج وتحسم اليوم موضوعا حيويا بشكل جيد مما يجعلك تحقق نجاح كبير في حياتك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الثور.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

تستطيع اليوم أن تتبع أسلوبا هادئا ووديا، وهو الأنفع بالنسبة لك، حتى تحقق نجاح رغم التشوش والضغوط التي تواجهها في حياتك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الثور