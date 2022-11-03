برنامج هذا الصباح يشيد بملف «الوطن» عن تعهد السيسي بحماية مقدرات العرب

أبرز برنامج «هذا الصباح»، الذي تقدّمه الإعلامية دعاء جاد الحق، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، بعنوان «السيسي» يتعهّد: «معا نحمي مقدرات الشعوب العربية».

كما أبرز البرنامج ملف الوطن الذي جاء بعنوان «الأشجار.. أمل الكوكب في COP27»، والذي رصد انتظار مصر أول قانون مستقل لـ«التشجير والغابات»، الذي بدأ التخطيط له منذ 30 عاما.