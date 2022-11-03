تعيين وكيل جديد لكلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، عدداً من القرارات، تضمنت تعيين الدكتور إبراهيم حسين إبراهيم عبد السميع الأستاذ بقسم الإدارة الرياضية والترويح بكلية التربية الرياضية، وكيلاً لشؤون التعليم والطلاب لمدة 3 سنوات.

مشرف على قسم العمارة

كما وافق رئيس جامعة أسيوط على تجديد تولي الدكتور محمد حلمي المرسي الحفناوي، القائم بعمل وكيل كلية الفنون الجميلة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الإشراف على قسم العمارة بالكلية لمدة عام .

مدير معهد بحوث البيولوجيا الجزيئية

كما تضمنت قرارات رئيس جامعة أسيوط قيام الدكتور أحمد عبد الهادي محمد حسانين، الأستاذ بكلية الطب البيطري، بعمل مدير وحدة بحوث البيولوجيا الجزيئية بمعهد بحوث دراسات البيولوجيا الجزيئية.

موعد الترشح لمنصب عميد كلية التربية النوعية

وفي سياق آخر، أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط، فتح باب التقديم للمرشحين لمنصب عميد كلية التربية النوعية لقرب انتهاء ولاية العميد الحالي، وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل حتى يوم 10 نوفمبر الجاري، مشيرا إلى إعلان القائمة المبدئية للمقبولين يوم 12 من الشهر نفسه.