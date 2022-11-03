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«التنسيقية» تعقد ورشة عمل حول «مباشرة الحقوق السياسية» اليوم

كتب:

محمد أباظة
11:26 ص | الخميس 03 نوفمبر 2022
ورشة التنسيقية

ورشة التنسيقية

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الخميس، ورشة عمل حول «مباشرة الحقوق السياسية»، في إطار اهتمام التنسيقية ومناقشتها لأهم القضايا التي تهم الشارع المصري، تحت مظلة الحوار الوطني.

تقييم قانون مباشرة الحقوق السياسية

وتتناول الورشة مناقشة محاور عدة، منها تقييم قانون مباشرة الحقوق السياسية ومدى الحاجة لتحديثه، واتساق التشريعات والإجراءات التنفيذية مع الدستور والاتفاقيات الدولية المصدق عليها، فضلا عن ترسيخ ثقافة الحقوق السياسية «العمل الطلابي- النقابي» وتوصيات لتطوير البيئة التشريعية والتنفيذية المخاطبة للعمل السياسي.

وتدير الورشة النائبة سها سعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو مجلس الشيوخ، وسميرة الشريف، عضو التنسيقية.

ويذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من ورش العمل داخل مقرها وبشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة، وأعضاء التنسيقية بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني.‎

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.