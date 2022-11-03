«الخارجية المصرية» تحذّر من السفر إلى بوركينا فاسو برا

حذّرت وزارة الخارجية المصرية، المواطنين المصريين، من السفر إلى بوركينافاسو برا، في إطار الأوضاع الأمنية الراهنة التي تمر بها دولة بوركينافاسو.

تحذير من السفر إلى بوركينا فاسو برا

وطالبت وزارة الخارجية في بيان عنها، المصريين من السفر عبر الطرق البرية من وإلى دولة بوركينافاسو، وتجنب السفر البري بين المدن البوركينية، أو التواجد خارج العاصمة واجادوجو والمدن الكبرى، نظرا لخطورة الوضع خارج تلك المدن.

وحثّت وزارة الخارجية، مواطنيها في بوركينا فاسو، بتجنب ارتياد المناطق الشمالية من بوركينافاسو، ومناطق الساحل والشرق والغرب، والإقلال من التحركات غير الضرورية ليلا، كما شددت على أهمية تجنب مناطق المظاهرات، وقصر السفر إلى بوركينافاسو على الضرورة القصوى حرصا على سلامتهم.