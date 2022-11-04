ما هي شهادة إثبات الجنسية المصرية لتملك الأراضي في سيناء؟

كشفت مصلحة الأحوال المدنية عن تفاصيل طلب إصدار شهادة بإثبات الجنسية المصرية للمتقدمين لتملك أراض أو عقارات بمحافظتى شمال وجنوب سيناء تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء.

إرشادات الطلب

ووفق منصة الأحوال المدنية على الإنترنت، يجب أن يكون التقديم على استخراج شهادة إثبات الجنسية إلكترونيًا، ويتم تقديم طلب إصدار شهادة بإثبات الجنسية المصرية من المصريين الذين لا يحملون جنسية أجنبية، ويرغبون فى إثبات الجنسية المصرية بغرض التملك لأراضي أوعقارات بشبه جزيرة سيناء، حيث يتطلب التملك في هذه المنطقة ثبوت الجنسية المصرية للطالب ووالده ووالدته.

شروط استخراج شهادة إثبات الجنسية

- يقدم الطالب لتملك الأراضي في سيناء المستندات ووفقا للحالة الظاهرة يعامل بوصفه من الجنسية المصرية.

- لا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن إلى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب.

- لا يتم استرداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب.

المستندات المطلوبة.

- شهادة ميلاد مقدم الطلب

- شهادة ميلاد والد مقدم الطلب (وقد تطلب شهادة ميلاد جده لوالده فى بعض الحالات)

- شهادة ميلاد الأم.

- شهادة ميلاد والد الأم.

- إقرار موثق أمام الشهر العقاري بعدم حمل مقدم الطلب لجنسية أجنبية.

- إثبات شخصية مقدم الطلب (بطاقة رقم قومى سارية أو جواز سفر ساري).

- التوقيت المحدد لإنهاء الخدمة.

- شهر من تقديم الطلب.

- الإيصال الدال على استلام الأوراق.