«مصنع 10 الحربي» يكرّم العاملات: «الأيدي الناعمة» أيقونة النجاح

نظّم المهندس محمود أنور فوزي، رئيس مجلس إدارة شركة أبي قير للصناعات الهندسية «مصنع 10 الحربي»، احتفالية تحت شعار «من أجل (هي)» للعاملات في الشركة، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الشركة وممثلة المرأة وعدد من رؤساء القطاعات، تنفيذا لتوجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بدعم المرأة العاملة والحرص الدائم على تشجيعها.

تكريم العاملات بمصنع 10 الحربي

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة، أنّ الاحتفالية تأتي تكريمًا لدور السيدات العاملات بالشركة «مصنع 10 الحربي»، وفي ذات الوقت دورها في تقديم جيل يرتقي ببلده ويدفعه للأمام، كما أكد حرص وزارة الإنتاج الحربي، على ترسيخ مفهوم تمكين المرأة في شركاتها ووحداتها المختلفة.

وفي نهاية الاحتفالية، حرص فوزي، على نقل تحيات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، لجميع العاملات، كما وجّه جميع العاملات بالشركة ليحافظن دائما على كونهن أيقونات للنجاح، كما دعاهن لبذل المزيد من العمل والجهد لرفعة شأن الإنتاج الحربي وتحقيق أهدافه، ليظل دوما قاطرة الصناعة الوطنية.