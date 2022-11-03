أسعار العملات في البنك الأهلي.. الدولار سجل 24.5 جنيه

تباينت أسعار العملات في البنك الأهلي المصري اليوم الخميس 3 نوفمبر، بعد مرور اسبوع على قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 200 نقطة على الإيداع والإقراض، بالإضافة إلى تحرير سعر صرف الدولار، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المطلوب.

أسعار العملات في البنك الأهلي

وتقدم «الوطن»، خلال التقرير التالي، أسعار العملات في البنك الأهلي اليوم الخميس 3 نوفمبر وذلك على النحو التالي:

- سجل سعر الدولار 24.5 جنيه للشراء مقابل 24.15 جنيه للبيع.

- سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري 27.12 جنيه للشراء و27.58 جنيه.

- سعر الدينار الكويتي74.81 جنيه للشراء و77.94 جنيه للبيع.

- سعر اليورو 23.47 جنيه للشراء و23.76 جنيه للبيع.

- سعر الدرهم الإماراتي اليوم 6.55 للشراء، و6.57 جنية للبيع.

أسعار العملات في البنك الأهلي.. الريال السعودي

كما شملت أسعار العملات في البنك الأهلي، سعر الريال السعودي الآتي:

- سعر الريال السعودي اليوم فى البنك الأهلي 6.39 جنية بالنسبة لسعر الشراء 6.42 بالنسبة لسعر البيع.

- سعر الدولار الكندي اليوم شراء17.47 جنيه، أما سعر البيع 17.64 جنيه.

- سعر الدولار الاسترالي بلغ اليوم عند عمليات الشراء15.17 جنيه، وعمليات البيع 15.38 جنيه.

- سعر الدينار البحريني اليوم عند الشراء 62.14 جنية، فيما بلغ سعر البيع 64.06 جنية.

- سعر الريال العماني اليوم الخميس 3 نوفمبر فى البنك الأهلي المصري عند عمليات الشراء 61.04 جنيه، فى حين أنه عند عمليات البيع 62.72 جنيه.

- بلغ سعر الريال القطري اليوم فى البنك الأهلي، عند الشراء بمبلغ 6.16، فى حين بلغ سعر البيع 6.63 جنيه.

- بلغ اليوم سعر الدينار الأردني عند الشراء 33.44 ، فيما بلغ سعره عند البيع 34.03 جنيه.