أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية.. دولار ويورو ودينار كويتي

تباينت أسعار العملات في البنوك المصرية المختلفة، بعد قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 200 نقطة على الإيداع والإقراض، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ويهتم المواطنون والمستثمرون بمتابعة الأوراق النقدية مقابل الجنيه المصري بشكل يومي.

وتقدم «الوطن» أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار 23.9 جنيه للشراء مقابل 24 جنيه للبيع في بنك مصر، وفي البنك المركزي المصري سجل سعر الدولار 24.07 جنيه للشراء مقابل 24.17 جنيه للبيع، كما سجل الدولار في البنك الأهلي المصري سعر 23.9 جنيه للشراء و24 جنيها للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل الدولار سعر 24.10 جنيه للشراء و24.20 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري

وسجل الجنيه الإسترليني سعر 27.63 جنيه للشراء و27.94 جنيه للبيع في بنك قناة السويس، وسجل الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري 27.40 جنيه للشراء و27.71 جنيه للبيع، أما في البنك المركزي سجل الجنيه الإسترليني 27.75 جنيه للشراء و27.87 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

وسجل الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي 76.50 جنيه للشراء و78.16 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي سجلت العملة الكويتية 77.72 جنيه للشراء و78.07 جنيه للبيع، كما سجل الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 74.52 جنيه للشراء و77.51 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

ووفق آخر تحديث للمواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك، سجل اليورو في البنك الأهلي 23.61 جنيه للشراء و23.85 جنيه للبيع، وسجل اليورو في البنك المركزي المصري 23.88 جنيه للشراء و23.99 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل اليورو 23.81 جنيه للشراء و24.05 جنيه للبيع، وسجلت العملة الأوروبية في البنك التجاري الدولي 23.71 جنيه للشراء و23.94 جنيه للبيع.