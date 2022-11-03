سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الخميس 3-11-2022

سعر الدولار اليوم من الجمل التي تحظى بنسب بحث كبيرة، حيث يهتم به التجار والمستثمرون، لمعرفة قيمته أمام الجنيه المصري، وتحرص «الوطن» ضمن متابعاتها الخدمية للموضوعات الاقتصادية المتواصلة، والمرتبطة بأسعار العملات في القطاع المصرفي، نستعرض سعر الدولار اليوم في مصر، في ظل التغيرات التي شهدها الدولار مؤخرا.

سعر صرف الدولار اليوم

- سجل سعر الدولار في البنك الأهلي 24 جنيه للشراء و24.1 جنيه للبيع.

- بلغ سعره صباح اليوم في المصرف المتحد، بعد أسبوع على قرار البنك المركزي 24 جنيها للشراء و24.1 جنيه للبيع.

- وبلغ في بنك قناة السويس، نحو 24.15 جنيه في عمليات الشراء، ونحو 24.25 جنيه للبيع.

- سجل سعره في البنك المركزي، نحو 24.13 جنيه للشراء و24.24 جنيه للبيع.

- بلغ سعر شراء الدولار في بنك الإسكندرية 24.1 جنيه للشراء، ونحو 24.2 جنيه للبيع.

- سجل سعر الدولار في بنك مصر 24 جنيه للشراء و24.1 جنيه للبيع.

- وصل سعره في بنك cib، لنحو 24.3 جنيه للشراء و24.13 جنيه للبيع.