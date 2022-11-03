«القومي للمرأة»: مبادرة المشروعات الخضراء رائدة وتدعم خطة التكيف مع المناخ

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إنّ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، متميّزة ورائدة في مجالات مهمة وملحة، تتمثل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومعالجة آثار تغير المناخ وتنفيذ التحول الرقمي، خاصة أنّ الدولة المصرية على أعتاب استضافة قمة COP27 في شرم الشيخ.

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

ووجّهت مايا مرسي، خلال كلمتها في مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خالص الشكر والتقدير للحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لحرصة على تضمين مشروعات المرأة داخل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تأكيدًا على نهج الدولة المصرية في حماية ودعم وتمكين المرأة المصرية، وإيمانًا بأهمية دورها في مواجهة تغير المناخ، كما وجّهت الشكر والتقدير للدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ، ورئيس لجنة التحكيم في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

تكافئ الفرص ضمن معايير تقييم المشروعات

وأشادت رئيس المجلس القومي للمرأة، بالمبادرات المتميزة والمسبوقة للدكتور محمود محيي الدين، على مستوى العالم، والتي تركز على التنفيذ الفعلي لمشروعات خضراء ذكية على أرض الواقع، وتخصيص فئة للمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة ضمن فئات المبادرة الستة، فضلًا عن إضافة معيار خاص بالتمكين وتكافؤ الفرص ضمن معايير تقييم المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة.

وزيرة التخطيط تتعاون بشكل مثمر مع المجلس في هذه المبادرة

وتابعت: «كل الشكر والتقدير للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على التعاون المثمر مع المجلس في المبادرة، وعلى دعمها ومساندتها الدائمة لقضايا المرأة المصرية، وخالص الشكر والتقدير للسفير هشام بدر منسق المبادرة».

وأضافت مايا مرسي، أنّ جهود المجلس القومي للمرأة، ركّزت منذ انطلاق المبادرة، على التوعية بملف المرأة والبيئة وتغير المناخ بصورة أساسية، حيث عقد المجلس ندوات في محافظات مصر كافة، مع مسؤولي المبادرة، تلتها لقاءات مع مشرفي المحافظات لتعريفهن بأهمية دور المرأة في مواجهة تغير المناخ.