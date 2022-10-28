مايا مرسي: مكاتب تلقي شكاوى العنف ضد المرأة موجودة في 27 محافظة

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن مكاتب الشكاوى التابعة للمجلس موجودة على مستوى 27 محافظة، تقدم المشورة القانونية لأي قضية تعرض لها السيدات وليس للعنف فقط، فمنها قضايا الميراث والأحوال الشخصية وغيرها لتي تتعرض لها السيدات، لافتة إلى أن المكتب يوفر محامي بالمجان لمساعدة السيدة في الخطوات القانونية لعلاج مشكلتهن، ويقدم خدمة التوعية النفسية والاجتماعية والقانونية للسيدات.

المجلس القومي للمرأة

وأوضحت «مرسي » خلال استضافتها ببرنامج «ماما دوت أم» مع الإعلامية فاطمة مصطفى والمذاع على فضائية «DMC» أن المجلس القومي للمرأة لديه خط ساخن برقم 15115 يمكن الاتصال به من أي محافظة، ويجرى الرد من خلال المتخصيين لمتابعة القضايا أو المشكلات التي تتعرض لها المرأة.

وأشارت إلى أن هناك بعض السيدات أو الفتيات تكون فيه المجنى عليها بصحبة أو الدها أو أسرتها وفي بعض القضايا تأتي الشاكية بمفردها «كل مابيكبر السن بتكون البنت قادرة على إنها تشتكي بمفردها، وبكون فخورة لما ألاقي أب بيسأل عن حق بنته وبيرفض أي ضرر بتتعرض له بعد مابيكون حاول مع الزوج أكثر من مرة».

مجموعات لم الشمل

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أأنه في الحالات التي يمكن علاجها من خلال تفاوض مع مجموعات لم الشمل التي أطلقها الأزهر يجرى حل المشكلة بهذه الطريقة، وتكون هذه الحالات في عدم تعرض السيدات لإهانة بالغة أو جروح، لافتة إلى أن بيوت المعنفات في مصر عددهم 9 بيوت بإشراف وزارة التضامن الاجتماعي ويتواصل المجلس معها لتنسيق تسكين الحالات لحين حل المشكلة أو توفير مصدر دخل أو مشروع للسيدة، ونسبة إشغال هذه البيوت لا تتعدى الـ30%.