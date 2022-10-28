مايا مرسي: الزواج مسؤولية كبيرة.. «مش شبكة ومهر وفستان وفرح»

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إنه قبل قرار الزواج لابد أن نعرف ما علينا وما لنا من خلال الدورات التدريبية المقدمة من الدولة المصرية بشكل متنوع، ومنها برنامج «مودة» الذي تشرف عليه وزارة التضامن الاجتماعي، ومبادرة «معا لنبقى» التي أطلقها المجلس القومي للمرأة، ومبادرة «لم الشمل» التي أطلقتها وزارة الأوقاف بالإضافة للبرامج التوعوية التي تقدمها الكنيسة المصرية.

الزواج ليس فستان فرح وشبكة ومهر

وأوضحت «مرسي» خلال استضافتها ببرنامج «ماما دوت أم» مع الإعلامية فاطمة مصطفى على قناة «DMC»، أن الزواج ليس فستان فرح وشبكة ومهر وحفل وأغاني فقط، فالزواج مسؤولية كبيرة جدا ويجب على الأسرة أن تركز على التوافق بين الزوج والزوجة وإمكانية دخولهما حياة جديدة، وبناء أسرة جديدة من أجل مستقبل أفضل، مع تقليل المهور وعدم الانشغال بالقضايا المادية فقط.

الزواج لابد أن يُبنى على المحبة والمودة

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الزواج لابد أن يبنى على المحبة والمودة ورفض العنف في التعامل من أجل بيئة سوية للأطفال، مشيرة إلى أن الزوجة حينما تتعرض للعنف تكون حالتها النفسية غير مستقرة وتخرج طاقتها السلبية في التعامل مع أولادها وتتعامل معهم بعنف، مطالبة الآباء والأمهات بالتفكير في مستقبل الأطفال والتعامل مع بعضهما البعض برحمة ورفق ولين من أجل حياة الأطفال.

وأكدت رئيس المجلس القومي للمرأة أن هناك بعض حالات المشكلات الأسرية يمكن علاجها من خلال التفاوض مع مجموعات لم الشمل التي أطلقها الأزهر، وتكون هذه الحالات في عدم تعرض السيدات لإهانة بالغة أو جروح.