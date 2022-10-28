حياة كريمة: توزيع 500 ألف كرتونة مواد غذائية ضمن «وصل الخير» بالإسماعيلية

قال الدكتور محمد أنور ترك، منسق حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية، إن إجراءات الحماية الاجتماعية التي تقدمها مبادرة حياة كريمة، للأهالي في قرى الريف المصري على مستوى الجمهورية، تأتي ضمن محاور عمل المبادرة، لافتا إلى أن المؤسسة اتجهت لدعم مبادرة «وصل الخير»، وتم خلالها توزيع أكثر من نصف مليون صندوق مواد غذائية على الأهالي في قرى الريف.

حياة كريمة تدعم المصروفات المدرسية

أوضح «ترك» في تصريح لفضائية «إكسترا نيوز»، أن مبادرة حياة كريمة، تقدم خدماتها من خلال شبكة من المتطوعين على مستوى الجمهورية، تتضمن شباب القرى والمراكز، لخبرتهم ومعرفتهم باحتياجات أهالي القرى التابعين لها.

وأشار إلى أن المبادرة دعمت أيضا المصروفات الدراسية للطلاب المستحقين بالقرى الريفية بشكل عام، مع تقديم الشنطة المدرسية والمستلزمات الدراسية للطلاب غير القادرين، كنوع من الدعم والتأكيد على دعم المبادرة لهم.

أعمال التحالف الوطني للعمل الأهلي

أضاف الدكتور محمد أنور ترك، أن الجهود التي تقدمها المبادرة الرئاسية، تأتي ضمن أعمال التحالف الوطني للعمل الأهلي والخيري في صورة تكاتف وتعاون المؤسسات، لتحقيق أفضل استفادة ممكن للفئات المختلفة من أهالي الريف المصري من القطاعات المستهدفة والمستحقة لدعم الدولة.

ولفت إلى أن مؤسسة حياة كريمة، تداخلت مع جميع المحاور التي تمس المواطن المصري من خلال مشروعات البنية التحتية والأساسية، ومجمعات الخدمات الحكومية التي تقدم الخدمات للأهالي في القرى، لتوفير الانتقالات إلى المدن الرئيسية.

خدمات المجمعات الخدمية

أكد منسق حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية، أن المجمعات الخدمية تقدم خدمات البريد والتموين والشهر العقاري والأحوال المدنية والوحدة المحلية ومختلف الخدمات للمواطن، مضيفا أن المبادرة تهتم أيضا بتطوير محاور البنية التحتية من صرف صحي وطرق وكهرباء ومياه شرب واتصالات وغاز طبيعي.