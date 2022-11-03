تقارير عالمية: الغابات المحمية أكثر برودة من نظيرتها المفتقرة للحماية

أكدت شبكة «انسيد كليمت نيوز»، المتخصصة في العمل المناخي، أن الغابات المحمية ذات القيود القانونية على النشاط البشري، أكثر برودة من الغابات التي تفتقر إلى الحماية، حسبما أفاد العلماء، في دراسة علمية جديدة اليوم.

وقارن الباحثون، درجات حرارة سطح الأرض ومعدلات الاحترار في المناطق المحمية بتلك الموجودة في المناطق غير المحمية، بواسطة 5 مناطق حيوية رئيسية، كالغابات الشمالية والمعتدلة والاستوائية والأراضي العشبية والسافانا، ووجدوا أن معدلات الاحترار في 60% من جميع المناطق المحمية كانت أقل، عكس المناطق المحمية.

تأثير خفض درجة الحرارة

وقال الباحث بيتر دي فرين، إن تأثير خفض درجة الحرارة يظهر بأكثر وضوحاً في الغابات المحمية، لأن بها المزيد من الغطاء النباتي، ما يمنحها هيكلاً معقداً ويخلق مزيداً من التخزين المؤقت لدرجة الحرارة.

وأضاف «فرين»، أن سبب اعتقادنا هذا النمط يظهر بسبب بنية الغطاء النباتي، كما أن التحليل التفصيلي لمظلات الغابات أظهر زيادة مساحة الأوراق لكل متر مربع من الأرض في المناطق المحمية، مما يعني مزيداً من الظل مع وجود درجات الحرارة أكثر برودة مما يساعد على حماية التنوع البيولوجي.

80 % من جميع أنواع النباتات تنمو في ظلال الأشجار

وتابع أن معظم التنوع البيولوجي للغابات في تلك المنطقة، بما في ذلك في غابات المناطق المعتدلة والوسطى تنمو بنسبة 80% من جميع أنواع النباتات في ظلال الأشجار، وتشير النتائج إلى أن تأثير التبريد هو الأقوى في الحزام الممتد على الكرة الأرضية للغابات الشمالية، وأكبر منطقة حيوية في العالم تضم حوالي 27% من إجمالي مساحة الغابات في العالم.

وقال عالم بيئة الغابات بجامعة بولاية أوريجون، ماثيو بيتس، إن النطاق العالمي للدراسة مثير للإعجاب ويؤكد أهمية المناطق المحمية من منظور مناخي.

درجة حرارة الغابات تساعد في إظهار الفوائد المناخية

ولم يشارك بيتس في الدراسة الجديدة، وقال عنها إنها فكرة جيدة حقًا منذ عقود، والحفاظ على المناطق المحمية ضرورية للحفاظ على التنوع البيولوجي والحد من الاضطرابات البشرية، وتوضح هذه الورقة أن هناك فائدة إضافية وهذا له تأثير تبريد.

وأشار «بيتس»، إلى أن الحصول على المزيد من بيانات درجات الحرارة من الغابات سيساعد في إظهار الفوائد المناخية لحماية الغابات بمزيد من التفصيل، كما أن هناك بعض المناطق غير المحمية تتم ممارسة إدارة حرجة أكثر استدامة يمكنها الحفاظ على مظلة الغابات، ومن المثير للاهتمام معرفة الدور الذي تلعبه هذه الأنواع من الغابات في تلطيف المناخ.