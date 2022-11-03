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«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن التغيرات المناخية: «الخطر يداهم الجميع»

كتب:

شريف سليمان
10:34 ص | الخميس 03 نوفمبر 2022
التغيرات المناخية

التغيرات المناخية

استعرض برنامج «صباح جديد» على قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا عن ظاهرة التغيرات المناخية وآثارها الخطيرة على صحة الإنسان.

وتتأثر الحياة على الأرض يوما بعد يوم بفعل التغيرات المناخية الكبيرة التي يشهدها عالمنا الآن، ولعل الأعاصير والفيضانات وارتفاع درجات الحرارة الهائلة وموت الكائنات الحية خير دليل على ذلك، بل أصبح هذا الخطر يداهمنا عن قرب.

وأشار التقرير إلى أن خبراء إحدى الجامعات الأمريكية توصلوا إلى أن درجة الحرارة الشديدة التي شهدتها مناطق كثيرة من العالم، تمنع الجلد من القيام بوظائفه بشكل صحيح مما يزيد من خطر الإصابة بضربات الشمس والموت، فضلا عن تفاقم الأمراض الالتهابية المزمنة وسرطان الجلد.

وأوضح التقرير أن الفيضانات والحرائق الناتجة عن التغيرات المناخية شكلت خطرا كبيرا على جلد الإنسان، ووفقا لما توصل إليه الباحثون الأمريكيون فإن الفيضانات يمكنها أن تسبب التهاب الجلد التماسي بفعل مياهها الملوثة بالمبيدات الحشرية والأسمدة والمواد الكيميائية الضارة.

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