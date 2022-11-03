«الزراعة»: نعمل على استنباط أصناف تتحمل تأثيرات التغيرات المناخية

قال الدكتور أحمد حلمي مدير معهد بحوث البساتين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المعهد يهتم بتنفيذ وإرجاء البحوث التطبيقية التي من شأنها الحد من أثر التغيرات المناخية، فهناك اهتمام باستنباط أصناف جديدة تتحمل أثر التغيرات المناخية، مثل استنباط أصناف تتحمل درجات الملوحة وأخرى تتحمل درجات الحرارة العالية أو المنخفضة وأصناف تتحمل العطش.

وأضاف حلمي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر مقدمة برنامج «8 الصبح» على قناة dmc: «القيمة الغذائية للمحصول نفسه لا تتغير، فالتغيرات المناخية قد تؤثر على انخفاض الإنتاجية، وبالتالي فإن المعهد يعمل بتوجيهات من وزير الزراعة على استنباط أصناف تتحمل التغيرات المناخية».

التأثر بالتغيرات المناخية

وتابع مدير معهد بحوث البساتين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: «أي كائن حي يتأثر بالتغيرات المناخية، سواء بارتفاع درجات الحرارة أو انخفاضها، وبالتالي فنحن نحاول استنباط أصناف تكون مبكرة ولا تستغرق وقتا طويلا في الأرض، أي أننا نحاول تقليل مدة المحصول».

التنسيق مع مركز التغيرات المناخية

وواصل أحمد حلمي: «بالتعاون مع مركز التغيرات المناخية في المركز نتوقع موجات الحرارة والصقيع ونصدر بموجبها توصياتنا للمزارعين من أجل الحفاظ على النبات وضمان وفرة الإنتاج».