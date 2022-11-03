رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

«الزراعة»: نعمل على استنباط أصناف تتحمل تأثيرات التغيرات المناخية

كتب:

شريف سليمان
10:35 ص | الخميس 03 نوفمبر 2022
التغيرات المناخية

التغيرات المناخية

قال الدكتور أحمد حلمي مدير معهد بحوث البساتين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المعهد يهتم بتنفيذ وإرجاء البحوث التطبيقية التي من شأنها الحد من أثر التغيرات المناخية، فهناك اهتمام باستنباط أصناف جديدة تتحمل أثر التغيرات المناخية، مثل استنباط أصناف تتحمل درجات الملوحة وأخرى تتحمل درجات الحرارة العالية أو المنخفضة وأصناف تتحمل العطش.

وأضاف حلمي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر مقدمة برنامج «8 الصبح» على قناة dmc: «القيمة الغذائية للمحصول نفسه لا تتغير، فالتغيرات المناخية قد تؤثر على انخفاض الإنتاجية، وبالتالي فإن المعهد يعمل بتوجيهات من وزير الزراعة على استنباط أصناف تتحمل التغيرات المناخية».

التأثر بالتغيرات المناخية

وتابع مدير معهد بحوث البساتين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: «أي كائن حي يتأثر بالتغيرات المناخية، سواء بارتفاع درجات الحرارة أو انخفاضها، وبالتالي فنحن نحاول استنباط أصناف تكون مبكرة ولا تستغرق وقتا طويلا في الأرض، أي أننا نحاول تقليل مدة المحصول».

التنسيق مع مركز التغيرات المناخية

وواصل أحمد حلمي: «بالتعاون مع مركز التغيرات المناخية في المركز نتوقع موجات الحرارة والصقيع ونصدر بموجبها توصياتنا للمزارعين من أجل الحفاظ على النبات وضمان وفرة الإنتاج».

اقرأ المزيد:

فنان تشكيلي يناقش التغيرات المناخية في معرض COP27 لتوعية المجتمع

«التنسيقية» تعقد ورشة عن «الإدارة المحلية» ودورها في مواجهة التغيرات المناخية

«بحوث الصحراء»: «100 مليون شجرة» تستهدف مواجهة التغيرات المناخية بشمال سيناء

استشاري تنمية مستدامة: نظام الكرة الأرضية مختل بسبب التغيرات المناخية

جامعة عين شمس ترفع شعار التحول للأخضر لمواجهة التغيرات المناخية

محافظ سوهاج يفتتح أولى جلسات المجلس الإقليمي لمكافحة التغيرات المناخية

«البيئة» تنظم أسبوع التغيرات المناخية في شمال سيناء
بقلم شريف سليمان