تحويل «دسكات» الطلاب في مدرسة بالشرقية لسبورات.. ومسؤول: تسهل التقييم

طرح الدكتور محمد العدوي، مدير إدارة قياس الجودة بالشرقية، فكرة لتحويل «دسكات» الطلاب في المدارس لسبورات يمكن الكتابة عليها بحيث يمكن لجميع الطلاب تنفيذ أنشطة التعليم من خلال توجيهات المعلم في نفس الوقت وهي تراعي الفروق الفردية وتعمل على التعلم بالأقران أي أن الطالب وقرينه يتعلما سوياً ويتناقشا في الأفكار معاً.

أهداف عديدة حددها «العدوي» عند طرحه للفكرة وتطبيقها فعلياً في مدرسة الجلايلة للتعليم الأساسي بإدارة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، وذلك تنفيذاً لتويجهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمهندس محمد فؤاد الرشيدي، مدير المديرية، بخلق مبادرات تساعد على تسهيل عملية التعليم للمعلم والتلاميذ ومن خلال المشاركة المجتمعية.

تحويل دسكات فصول الصفوف الأولى إلى سبورات جاهزة للكتابة عليها، تساعد وتيسر على المعلم والتلاميذ تنفيذ عملية التعليم في الشرح في نفس الوقت ما يقلل زمن التعلم والتقويم ويلغي مشكلة الجلوس في الدسك الأمامي ويساعد على التعلم بالأقران، بحسب ما رواه «العدوي» لـ«الوطن».

أكد الدكتور محمد العدوي، أن الفكرة لاقت استحسان المعلمين لأنها مكنتهم من الشرح لكل الطلاب في مختلف المقررات الدراسية كاللغة العربية واللغة الإنجليزية والتربية الفنية، موضحاً أن الفكرة ساعدت في تعلم الطلاب خريطة مصر في ما لا يزيد عن 20 ثانية للطلاب، بالشرح والتطبيق الفعلي لجميع الطلاب، وعمل التقويم للطلاب.

وأضاف مدير إدارة قياس الجودة، أن تحويل الدسكات لسبورات تمكن المعلم من التغلب على ضيق وصت الحصة وتمكين جميع الطلاب من التفاعل أثناء الشرح، فضلاً عن تحقيق المواصفات التربوية التي تتمثل في ممارسات الفاعل والجاذبية والتشويق، فضلاً عن إجراء اختبارات وعمل التقييمات المطلوبة للطلاب في وقت قصير.